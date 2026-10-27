محافظ الغربية يناقش تطوير الخدمات الصحية والعلاجية واحتياجات المستشفيات للارتقاء بالخدمة

عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اجتماعًا لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الصحي بالمحافظة، وسبل الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للأهالي، وذلك بحضور المهندس حسام الدين عبده، نائب المحافظ، والدكتورة رشا خضر، وكيل وزارة الصحة بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أهمية استمرار العمل على تحسين مستوى الرعاية الصحية، ومتابعة احتياجات المستشفيات والمنشآت الطبية، والتنسيق بين الجهات المعنية لتيسير حصول الأهالي على الخدمات العلاجية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

تحسين خدمات علاجية

وأشار المحافظ إلى أهمية المتابعة المستمرة للمنظومة الصحية والاستماع إلى احتياجات المواطنين وملاحظاتهم، والعمل على التعامل معها بالتنسيق مع مديرية الصحة، بما يضمن دعم جهود تطوير الخدمات الطبية وتوفير رعاية صحية أفضل لأهالينا في جميع أنحاء المحافظة.