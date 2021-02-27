لم يعتذر أحد.. جامعة مطروح تشيد بالتزام الطلاب خلال اليوم الأول للامتحانات.. شاهد

استعرض الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح ، أهم الإجرءات الإحترازية، التي تمت مراعاتها مع إنطلاق اليوم الأول لإمتحانات الفصل الدراسي الأول، لافتا إلى أن الإجراءت شملت التطهير الشامل لجميع مرافق الجامعة ، والتأكيد عليها قبل بدء كل إمتحان ، مع مراعاة التباعد الإجتماعي ، والكشف الحراري قبل دخول اللجان .





وقال الدكتور مصطفى النجار ، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية " إكسترا نيوز"، إنه تمت مراعاة أن تكون المسافات بين الطلاب لا تقل عن متر ونصف، ومنع التجمعات بعد انتهاء الإمتحانات ، إلى جانب زيادة عدد القاعات التي تعقد فيها الإمتحانات.





ولفت "النجار" إلى أن طلاب جامعة مطروح دائما يظهرون بوعي كبير، معقبا: "لم يرد إلينا سوى حالتين فقط اعتذروا عن اداء الإمتحانات".





وأكمل: لم يعتذر أحد خوفا من الإصابة ، ولم يتهرب أحد بدعوى الإصابة أو المخالطة ، ونتمنى أن يستمر ذلك خلال كافة أيام الإمتحانات.





وتابع: منذ أمس ونحن نتابع عمليات التعقيم والتطهير ، مع متابعة دخول الطلاب ، واستقرار الضوابط داخل الجامعة.