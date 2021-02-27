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لم يعتذر أحد.. جامعة مطروح تشيد بالتزام الطلاب خلال اليوم الأول للامتحانات.. شاهد

السبت 27/فبراير/2021 - 12:52 م
جامعة مطروح
جامعة مطروح
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نورهان رأفت
استعرض الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، أهم الإجرءات الإحترازية، التي تمت مراعاتها مع إنطلاق اليوم الأول لإمتحانات الفصل الدراسي الأول، لافتا إلى أن الإجراءت شملت التطهير الشامل لجميع مرافق الجامعة ، والتأكيد عليها قبل بدء كل إمتحان ، مع مراعاة التباعد الإجتماعي ، والكشف الحراري قبل دخول اللجان .

وقال الدكتور مصطفى النجار ، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية " إكسترا نيوز"، إنه تمت مراعاة أن تكون المسافات بين الطلاب لا تقل عن متر ونصف، ومنع التجمعات بعد انتهاء الإمتحانات ، إلى جانب زيادة عدد القاعات التي تعقد فيها الإمتحانات.

ولفت "النجار" إلى أن طلاب جامعة مطروح دائما يظهرون بوعي كبير، معقبا: "لم يرد إلينا سوى حالتين فقط اعتذروا عن اداء الإمتحانات".

وأكمل: لم يعتذر أحد خوفا من الإصابة ، ولم يتهرب أحد بدعوى الإصابة أو المخالطة ، ونتمنى أن يستمر ذلك خلال كافة أيام الإمتحانات.

وتابع: منذ أمس ونحن نتابع عمليات التعقيم والتطهير ، مع متابعة دخول الطلاب ، واستقرار الضوابط داخل الجامعة.
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