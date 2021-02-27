منها "لوبون".. سر اختيار المشاهير لـ 5 عمارات فقط للسكن بها في القاهرة

نحب كثيرا التعرف على تفاصيل حياة الفنانين والمشاهير وخاصة في العهود السابقة التي لم نعش بها من قبل او عاصرناها بهم، كان للفنانين مجتمعتهم الخاصة الي جانب انهم كانوا يفضلون ان يعيشوا في نفس المحيط او حتى البناية "العمارة"، وبالفعل عرف عن 5 عمارات بالقاهرة انهم عمارات للفنانين، وكانوا من العمارات المميزة في الطراز والموقع ايضا، وهم: عمارة نوبار بالزمالك (15 ب - شارع نوبار) فى عمارة سكنية يقطنها عدد من كبار المثقفين، منهم الشاعر الفنان صلاح جاهين فى الدور الرابع، وبالدور الخامس كان يسكن الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور، بينما كان الشاعر عبد الرحمن الخميسى يعيش فى الدور الثانى.







عمارة ليبون عمارة لوبون ..





أي عمارة الأمراء والنبلاء في القاهرة .. تعد العمارة التي تقع بالقرب من حديقة الاسماك في جزيرة الزمالك بالقاهرة، واحدة من ثلاثة مباني يطلق عليها اسم «هوانم الزمالك الكبار»، ويقصد بهذا الاسم عمارة «ليبون» وعمارة «اليونيون» وعمارة «علي لبيب جبر»، أما السبب في تلك التسمية فيعود الى فخامة بناء المباني الثلاثة والطبقة التي سكنت بها.







ويقول المهندس المعماري محمد عوني: «أنطوان سليم هو أحد أكبر الأسماء في عالم المعمار في مصر، وقدوضع في تصميم عمارة ليبون التي يبلغ ارتفاعها 14 طابقًا على مساحة ألف وخمسمائة متر مربع وبها أكثرمن مائة شقة، كل خبرته الهندسية حينما شرع في بنائها في مطلع الخمسينات من القرن الماضي، وجمع فيهبين الأسلوب الحديث في التصميم والتفاصيل الداخلية عالية الجودة.





وقد تأثر فيها بفلسفة فرانك لويد رايت المعمارية التي كانت تدعو إلى جعل المبنى جزءا من الطبيعة وألا تتعارض معها». اكتسبت عمارة ليبون شهرتها بسبب إقبال المشاهير من كبار الفنانين والسياسيين ورجال المجتمع على السكن بها. ومن أشهر تلك الأسماء فاتن حمامة التي نجحت في وضع المبنى في دائرة الضوء والشهرة عندتأجيرها لإحدى الشقق به، هناك أيضًا الفنانة ليلي فوزي أو «فيرجينيا جميلة الجميلات» كما كان يطلق عليها في فيلم الناصر صلاح الدين الايوبي، وشيريهان التي تمتلك شقتين، تستعمل إحداهما كمنزل والأخرى كمكتب لإدارة أعمالها، علاوة على شقق الفنانين فريد الأطرش وسامية جمال ومحرم فؤاد، ومن بين أشهر الصحافيين الذين سكنوا بها الكاتب الصحافي علي أمين وناصر الدين النشاشيبي.





عمارة الإيمويليا







من أشهر العمارات المتواجدة بمنطقة وسط البلد، التى كان يقطنها نجوم فن الزمن الجميل، أقام فى العمارة أغلب فنانى مصر فى ذلك الحين، ومنهم نجيب الريحانى ومحمد فوزى وأنور وجدى وليلى مراد ومحمود المليجى ومحمد عبد الوهاب وماجدة الصباحى وكاميليا، بالإضافة إلى عدد من السياسيين مثل فؤاد سراج الدين أحد قيادات حزب الوفد وإبراهيم باشا عبد الهادى رئيس وزراء مصر السابق، وأقام بعض الأدباء فى العمارة وعلى رأسهم توفيق الحكيم وتركها حينما ازدحمت بسكانها.





