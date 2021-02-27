فيروس نيباه شديد الخطورة.. لهذا السبب

زاحم فيروس نيباه، فيروس كورونا المستجد من حيث درجة خطورته العالية وعدم توافر علاج أو لقاح يقي منه، حيث حذر عالم بارز من نيباه واعتبره من مسببات الأمراض المميتة التي يجب أن نقلق بشأنها، لأنه لا توجد اختبارات سريعة أو علاجات جيدة أو لقاحات متاحة.





ووصفت الدكتورة "إميلي جورلي" من كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة، أهمية الحد من قدرة فيروس نيباه على الانتقال من إنسان إلى آخر، فكل إصابة بفيروس نيباه في شخص ما هي إلا فرصة أخرى للفيروس للتكيف معنا ويصبح أكثر قابلية للانتقال.





ويصل معدل الوفيات بفيروس نيباه إلى 75 في المائة، وقالت الدكتور جورلي: "إنه أحد أكثر مسببات الأمراض فتكًا التي نعرف عنها، ولا توجد حاليًا اختبارات سريعة أو علاجات جيدة أو لقاحات متاحة.. لذا يجعله مرضًا يجب أن نقلق بشأنه".





وأكدت: "حاليًا هو ليس معديًا جدًا.. ولكن إذا أصبح أكثر قابلية للانتقال، فسيكون ذلك تطورًا مقلقًا للغاية، فكل الفيروسات تتحور بمرور الوقت، ونيباه ليس استثناء".





كما أضافت: "بعض التغييرات الجينية في نيباه يمكن أن تجعلها أكثر قابلية للانتقال بين الناس وقد تكون هناك متغيرات موجودة بالفعل في الخفافيش يمكن أن تنتقل بشكل أكبر بين الناس، نحن لا نفهم هذا التنوع جيدًا".



