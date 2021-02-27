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محافظات

تحصين 78 ألف حيوان ضمن الحملة القومية ببني سويف

السبت 27/فبراير/2021 - 04:15 م
محافظة بني سويف
محافظة بني سويف
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محمد عبدالحليم
تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريرًا  من مديرية  الطب البيطري بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع والتي بدأت 6 فبراير الجاري وتنتهى 5 مارس المقبل طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وتبين من التقرير الذي أعده الدكتور عصام يحيى مدير عام  الطب البيطري، أن العدد الإجمالي للحيوانات التى تم تحصينها بلغ  78 ألفاً و473 رأساً والتي شملت تحصين  68378 رأساً من الأبقار و 8771 من الجاموس و1324 من الأغنام والماعز وذلك "منذ بداية الحملة وحتى الخميس الماضي"، فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا  للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن باستمرار التنسيق والتواصل مع مسؤولى الطب البيطري  وتوفير التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة، لتحقيق كامل المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

 فيما أشار مدير الطب البيطري إلى أنه وتنفيذا لتوجيهات المحافظ تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها وتوفير كافة المستلزمات البيطرية، مشيرا إلى أن الحملة يتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية وتستهدف ما يقرب من 176 ألف رأس من الثروة الحيوانية على مدار شهر كامل، لافتا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، وفي ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
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