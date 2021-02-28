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برلمان

برلماني: عودة صلاة التراويح شيء جيد

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:01 ص
النائب محمود أبو
النائب محمود أبو الخير عضو مجلس النواب
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سماح أنور
قال النائب محمود أبو الخير وكيل لجنة الصحة، إن قرار وزارة الأوقاف بشأن منع الإعتكاف وغلق دور المناسبات بالمساجد للحد من التجمعات وذلك بهدف عدم إيجاد فرص تسمح بانتشار الفيروس ما يتسبب في زيادة معدلات الإصابة ويتماشي ذلك مع قرارات الدولة وتطبيق الإجراءات الاحترازية بمختلف المؤسسات والأماكن العامة.


أضاف " أبوالخير" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الوضع الصحي لجائحة كورونا في مصر يشهد حالة من الاستقرار النسبي، معقبا "لازم ناخد احتياطتنا عشان نمر بأي أخطار محتملة أو تحديات" ولكن بشكل عام الدولة استطاعت مواجهة تداعيات الجائحة مقارنة بدول أوروبا.

وتابع النائب، السماح بإقامة صلاة التراويح أمر جيد للغاية، ففي شهر رمضان السابق كانت توجد حالة إستياء من المواطنين عندما كانت الصلاة ممنوعة ، وبكل الأحوال نثمن جهود الدولة وقراراتها المدروسة .

وأعلنت وزارة الأوقاف انعقاد صلاة القيام في رمضان وفق الضوابط الاحترازية في المساجد التي تقام فيها الجمعة.

وقال وكيل الوزارة لشئون المساجد د. نوح العيسوي إنه مع الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية ومراعاة مسافات التباعد ستقام بإذن الله تعالى صلاة القيام في رمضان في المساجد التي تقام بها الجمعة، وذلك للصلاة فقط دون السماح بأية موائد إفطار، أو إقامة اعتكاف، مع استمرار عدم السماح بفتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات، وبمراعاة كل الضوابط القائمة والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتكثيف عمليات النظافة والتعقيم المستمرين، مع تأكيدنا أنه لا حرج على الإطلاق على من صلى التراويح في بيته، بل إن ذلك يستحب في الظروف التي نحن فيها، للإسهام في تحقيق التباعد وتخفيف أوقات الاجتماع في مكان واحد، سائلين الله عز وجل أن يبلغنا رمضان بخير وأن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

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