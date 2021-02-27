وزيرة الصحة: بدء تسجيل الفئات المستحقة للحصول على لقاحات فيروس كورونا على الموقع الإلكتروني غدًا.. ورسائل نصية ضمن قاعدة بيانات "قوائم الانتظار"

وزيرة الصحة:

بدء تسجيل الفئات المستحقة للحصول على لقاحات كورونا على الموقع الإلكتروني غدًا

إرسال رسائل نصية لتسجيل الفئات المستحقة ضمن قاعدة

تخصيص مكتب في الوحدات الصحية والمستشفيات لتسجيل من لا يستطيع الدخول على الموقع الإلكتروني









أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن بدء تسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا، صباح غد الأحد، على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل http://www.egcovac.mohp.gov.eg/ ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، وفي إطار الاهتمام بالصحة العامة.









جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان، اليوم عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لمناقشة خطة إتاحة لقاحات فيروس كورونا للفئات المستحقة من المواطنين، بمشاركة الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور مصطفى غنيمة مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب العلاجي، والدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والمهندس أيسم صلاح مستشار وزير الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات على مستوى الجمهورية.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والتواصل المجتمعي والسكاني، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت خلال الاجتماع بالبدء في تسجيل الفئات المستحقة من مرضى الأورام والفشل الكلوي، والمواطنين الذين خضعوا لعمليات (قلب مفتوح أو قساطر مخية أو طرفية)، بالإضافة إلى عمليات ذرع الكلى والكبد، وفقًا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى الوزارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار وضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة والخاضعين للتأمين الصحي، حيث سيتم إرسال رسائل نصية لتلك الفئات، والتواصل معهم لتسجيل من يرغب منهم ضمن منظومة تلقي اللقاح للتسهيل عليهم في الحصول على اللقاحات.





وأشار مجاهد إلى أنه سيتم تخصيص مكتب في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية لتسجيل كافة المواطنين من الفئات المستحقة لمن لا يستطيع التسجيل على الموقع، للحصول على لقاح فيروس كورونا.





ولفت مجاهد إلى أن الموقع سيتيح غدًا للمواطنين من الفئات المستحقة تسجيل بياناتهم حتى يتم إعطاء الأولوية تلقائيًا، حسب السن والأمراض المزمنة، وسيتم إطلاع المواطن على كافة المعلومات الخاصة باللقاح مثل الاختبارات الخاصة باللقاح ونتائجه، كما يمكن للمواطن الاطلاع على معلومات أكثر تفصيلًا مثل الفئات الأكثر عرضة للإصابة والوثيقة الخاصة بالموافقة المستنيرة لتلقي اللقاح.





وتابع مجاهد أنه يتم تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا، ويقوم المواطن باختيار المجموعة التي ينتمي إليها حيث تشمل المجموعات (العاملين في القطاع الطبي، الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن).





وأضاف أن المواطن سيقوم بإدخال البيانات التعريفية مثل الاسم والرقم القومي وبيانات التواصل مثل رقم الهاتف، حيث يتم إرسال رمز التحقق للتأكد من صحة الرقم ويتم التأكد إذا كان هناك حساب (واتس اب) خاص بالرقم لسهولة التواصل، ثم يتم تحديد المحافظة وأقرب وحدة صحية يرغب المواطن في الحصول على اللقاح بها.





وذكر مجاهد أن الموقع يتيح للعاملين بالقطاع الطبي تحديد الوظيفة سواء طبيب أو صيدلي أو مسعف أو إداري وغيرها، كما يقوم بتحديد بيانات مكان العمل مثل المحافظة ونوع وجهة العمل سواء جهة حكومية او خاصة أو عمل حر، واختيار اسم المستشفى أو الجهة التي يعمل بها، بالإضافة إلى تحديد الأمراض المزمنة لمن لديهم ، والعلاج الذي يتلقاه المريض وحالته الصحية.



