بـ توب أحمر وليجن.. رانيا منصور تستعرض رشاقتها بإطلالة رياضية

شاركت الفنانة الشابة رانيا منصور جمهورها بصورة جديدة من الجيم عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت رانيا منصور داخل إحدى صالات الجيم تستعرض رشاقتها، مرتدية بنطلون ليجن اسود وتيشيرت باللون الاحمر وتركت شعرها منسدل على كتفيها.





وتنتظر الفنانة رانيا منصور، عرض مسلسلها الجديد «أسود فاتح» المرتقب عرضه عبر قناة mbc مصر الفضائية، وذلك بعد النجاح الذي حققه المسلسل فور عرضه على منصة شاهد.نت الإلكترونية.





مسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.







