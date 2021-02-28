ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تمهيدًا لترميمه.. نقل مدفع من طراز ارمسترونج إلى قلعة قايتباي

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:19 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد بسيوني

أعلن محمد متولي مدير عام اثار الاسكندرية نقل احد المدافع التي ترجع لعصر الخديوي اسماعيل من طراز ارمسترونج من موقعه باحد الأندية والذي يرجع لسنة 1867م  الي قلعة قايتباى  تمهيدًا لترميمه وعرضه.


وأشار إلى أنه تم التنسيق مع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الذي أصدر تعليماته للأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتوفير المعدات المطلوبة لاتمام عمليه نقل المدفع الي قلعة قايتباى.


أقرا أيضًا:

مثقفو الثغر يطالبون بالحفاظ على أتيليه الإسكندرية

في سياق منفصل،  نظم مجلس إدارة أتيليه الإسكندرية الثقافي، مؤتمرًا أول امس الجمعة، لمناقشة أزمة "أتيليه الإسكندرية" التي أثيرت في الآونة الأخيرة، بعد صدور حكم قضائي بإخلائه، في حضور عدد من المثقفين والأدباء والمفكرين والسياسين، على رأسهم الدكتورة كريمة الحفناوي، المخرج أحمد فؤاد درويش، الفنان أحمد الجنايني، رئيس أتيليه القاهرة.





وقال خليل إن الأتيليه جمعية ثقافية تخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعى، مشيرًا إلى تسجيل مبنى الأتيليه - قصر تيمفاكو - كأثر ضمن آثار مصر الإسلامية والقبطية، برقم 538 لعام 1996، كما أنه مسجل في عداد المباني التراثية طبقا للقرار الوزاري رقم 287 لعام 2008م تحت رقم 1346.


وأكد خليل احترام مجلس إدارة أتيليه الإسكندرية وأعضائه بأحكام القضاء، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن القرار سيؤدي إلى إغلاق منارة ثقافية عريقة امتدت لأكثر من 86 عامًا.


من جانيهم، علق المشاركون لافتات للمطالبة بالحفاظ عليه، مطالبين بضرورة التكاتف للحفاظ على هذا الصرح الثقافي الكبير، ووقف قرار الطرد من قصر "تمفاكو" استنادًا لقرار المحكمة الدستورية العليا الخاص بإلغاء المادة رقم 18من قانون 136 لسنة 1981، وموجهين رسائل إلى وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبدالدايم بالتدخل لحل أزمة الأتيليه.


وأكد المشاركون رفض المساس بالأتيليه كصرح ثقافي وتنويري، وفني كبير، امتد لأكثر من 86 سنة، حين أسسه الفنان محمد ناجي، حيث يعتبر من المباني الأثرية ذات الطابع المعماري الفريد.

تمهيدًا لترميمه.. نقل مدفع من طراز ارمسترونج إلى قلعة قايتباي
تمهيدًا لترميمه.. نقل مدفع من طراز ارمسترونج إلى قلعة قايتباي
تمهيدًا لترميمه.. نقل مدفع من طراز ارمسترونج إلى قلعة قايتباي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بنصف الثمن.. سعر موحد لدخول المواقع الأثرية والمتاحف في الإسكندرية

آثار الإسكندرية: قلعة قايتباي لم تتأثر بنوة الفيضة الكبرى

«آثار الإسكندرية»: إتمام مشروع حماية قلعة قايتباي من الأمواج نهاية 2021

الشريف: حلول قانونية مناسبة حفاظا على أتيليه الإسكندرية

مثقفو الثغر يطالبون بالحفاظ على أتيليه الإسكندرية

أرمسترونج.. وزيري: نقل المدفع الأثري إلى قلعة قايتباي حفاظا على ثروات مصر وتاريخها

ترشيحاتنا

التعاون الإسلامي تصدر بيانًا شديد اللهجة بعد الهجوم الحوثي على الرياض

قالولي الغدا خلص .. شكوى من طالب بالأزهر والجامعة تتدخل

تابع لزلزال مدمر في 2018.. هزة أرضية تضرب ولاية ألاسكا الأمريكية

التطبيق يناير 2022.. 3 تسهيلات في تعديلات قانون الشهر العقاري

مواصفات وأسعار انفينيتي QX80 2021 في السعودية.. صور

تقمص شخصية شفيق جلال.. زوجة محمد ثروت تروي موقفا كوميديا في الصباحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من عام 79 قبل الميلاد.. اكتشاف عربة أثرية رومانية بكامل هيئتها| فيديو

عرض ناسا المذهل.. ارسل اسمك للصعود إلى المريخ| طريقة التسجيل بالصور

خيم خضراء.. مدرسة تلجأ لحيلة غير متوقعة لحماية الطلبة من كورونا | صور