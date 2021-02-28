تمهيدًا لترميمه.. نقل مدفع من طراز ارمسترونج إلى قلعة قايتباي

أعلن محمد متولي مدير عام اثار الاسكندرية نقل احد المدافع التي ترجع لعصر الخديوي اسماعيل من طراز ارمسترونج من موقعه باحد الأندية والذي يرجع لسنة 1867م الي قلعة قايتباى تمهيدًا لترميمه وعرضه.





وأشار إلى أنه تم التنسيق مع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الذي أصدر تعليماته للأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتوفير المعدات المطلوبة لاتمام عمليه نقل المدفع الي قلعة قايتباى.





أقرا أيضًا:

مثقفو الثغر يطالبون بالحفاظ على أتيليه الإسكندرية

في سياق منفصل، نظم مجلس إدارة أتيليه الإسكندرية الثقافي، مؤتمرًا أول امس الجمعة، لمناقشة أزمة "أتيليه الإسكندرية" التي أثيرت في الآونة الأخيرة، بعد صدور حكم قضائي بإخلائه، في حضور عدد من المثقفين والأدباء والمفكرين والسياسين، على رأسهم الدكتورة كريمة الحفناوي، المخرج أحمد فؤاد درويش، الفنان أحمد الجنايني، رئيس أتيليه القاهرة.

















وقال خليل إن الأتيليه جمعية ثقافية تخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعى، مشيرًا إلى تسجيل مبنى الأتيليه - قصر تيمفاكو - كأثر ضمن آثار مصر الإسلامية والقبطية، برقم 538 لعام 1996، كما أنه مسجل في عداد المباني التراثية طبقا للقرار الوزاري رقم 287 لعام 2008م تحت رقم 1346.





وأكد خليل احترام مجلس إدارة أتيليه الإسكندرية وأعضائه بأحكام القضاء، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن القرار سيؤدي إلى إغلاق منارة ثقافية عريقة امتدت لأكثر من 86 عامًا.





من جانيهم، علق المشاركون لافتات للمطالبة بالحفاظ عليه، مطالبين بضرورة التكاتف للحفاظ على هذا الصرح الثقافي الكبير، ووقف قرار الطرد من قصر "تمفاكو" استنادًا لقرار المحكمة الدستورية العليا الخاص بإلغاء المادة رقم 18من قانون 136 لسنة 1981، وموجهين رسائل إلى وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبدالدايم بالتدخل لحل أزمة الأتيليه.





وأكد المشاركون رفض المساس بالأتيليه كصرح ثقافي وتنويري، وفني كبير، امتد لأكثر من 86 سنة، حين أسسه الفنان محمد ناجي، حيث يعتبر من المباني الأثرية ذات الطابع المعماري الفريد.