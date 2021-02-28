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لو عندك شقة 200 متر .. تعرف على رحلة تسجيلها من الشهر العقاري إلى المحكمة

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:16 ص
الشهر العقارى
الشهر العقارى
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داليا أحمد

قال جمال ياقوت رئيس  قطاع  الشهر العقاري، إن  إجمالي رسوم عملية التسجيل يخضع لمساحة الوحدة طبقًا لقانون 83 لسنة 2006 المحدد لشرائح الرسوم التي تبدأ من 500 جنيه لمساحة 100 وبالنسبة لنموذج السؤال حول الرسوم المقررة لوحدة مساحتها 200 متر وفقًا للتسجيل القضائي ستكون رسوم عملية التسجيل 1000 جنيه إجمالًا، لكن عند التقدم للشهر العقاري وقبل اللجوء لرفع الدعوة سيتم سداد ربع  قيمة الرسم في البداية شامل تكلفة أعمال المساحة ورسوم الشهر العقاري.


وتابع في لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" حول جدل المادة 35 من مشروع قانون الشهر العقاري المستحدثة: "في مرحلة المحكمة يتم سداد ضريبة التصرفات العقارية البالغة 2.5% من قيمة عقد الوحدة محل الدعوة فلو قيمة العقد تساوي 400 ألف جنيه سيتم سداد قيمة 2.5% في المحكمة عند رفع الدعوى.


وأشار جمال ياقوت إلى أن 2.5% على البائع وفي حالة بيعها مرتين لابد من إيجاد صحة البيع والنفاذ لعقدي البيع ولابد من سداد رسم التصرفات العقارية عن العقدين في حالة بيعها أكثر من مرة".


وقاطعته لميس الحديدي: "أنا مالي كمشتري؟ لازم الدولة  تلزم البائع مش المشتري؟


 ليجيب ياقوت قائلًا: "الضرائب  سيادية.. نص القانون يلزم البائع بالضريبة العلاقة تعاقدية والشروط شريعة المتعاقدين".


وأوضح أن الفترة اللازمة لإنهاء هذه الأمور في المحاكم قد تستغرق عامًا وفقًا للدوائر المتخصصة المنوط بها النظر في مثل هذه الأمور.

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