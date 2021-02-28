علي جمعة: العقل مناط التكليف ويسقط عن المجنون والنائم والطفل.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، عضو هيئة كبار العلماء، إن العقل أداة وهبها الله للإنسان من أجل أن يعبد الله ويعمر الدنيا، ويعمل على نفسه بتزكيتها.





وأضاف جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن هناك فرق بين العقل المسلم والعقل غير المسلم ، لأن المضمون في هذه الآلة الربانية التي منحها للبشر مختلف، فهناك اختلاف في وجهة النظر عن الكون والحياة.



