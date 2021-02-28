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ديني

علي جمعة: العقل مناط التكليف ويسقط عن المجنون والنائم والطفل.. فيديو

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:51 ص
د علي جمعة
د علي جمعة
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محمد شحتة
قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، عضو هيئة كبار العلماء، إن العقل أداة وهبها الله للإنسان من أجل أن يعبد الله ويعمر الدنيا، ويعمل على نفسه بتزكيتها.

وأضاف جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن هناك فرق بين العقل المسلم والعقل غير المسلم ، لأن المضمون في هذه الآلة الربانية التي منحها للبشر مختلف، فهناك اختلاف في وجهة النظر عن الكون والحياة. 

وتابع: طبقا لما درسناه في الفقه الإسلامي، فإن كلمة العقل احتلت في كتب المسلمين مساحة كبيرة، وعند الفقهاء المسلمين، فقالوا "العقل مناط التكليف" ولذلك لا تكليف على النائم وفلا تكليف على شخص أصيب بالجنون أو النائم أو الطفل الصغير الذي لم يعرف بعمق معاني الأشياء.
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