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تعليم

شاهد.. تطبيق الإجراءات الاحترازية على طلاب 2 ثانوي قبل دخول اللجان.. صور

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:46 ص
اجراءات احترازية
اجراءات احترازية
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ياســـمين بدوي
تشهد المدارس الثانوية الآن تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا بين طلاب 2 ثانوي الذين يتوافدون الآن على اللجان استعدادا لأداء امتحان اللغة العربية.


ويتم إجراء كشف حراري على الطلاب قبل الدخول باستخدام الكواشف الحرارية التي تم توفيرها في المدارس، بالإضافة لعدم السماح لأي طالب بالدخول بدون ارتداء الكمامة، مع التشديد على التباعد اللازم بين الطلاب اثناء طابور الدخول.


وينطلق اليوم، الأحد الموافق 28 فبراير 2021، لطلاب الصف الثاني الثانوي، الامتحان في مادتي "اللغة العربية" و"الجبر والتفاضل وحساب المثلثات".


وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انه ابتداءً من اليوم، الأحد ٢٨ فبراير، سيتم تقسيم حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على منصة الامتحان على حسب المحافظة.



وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أوقات دخول الطلاب على منصة الامتحان، بحيث يدخل طلاب محافظات القاهرة، وبورسعيد، والسويس، ودمياط، والشرقية، والغربية، والبحيرة، وبني سويف، والمنيا، وقنا، وأسوان، والوادي الجديد، ومطروح، من الساعة التاسعة صباحا لأداء امتحان اللغة العربية الذي يستمر لمدة 90 دقيقة وينتهي الساعة 10:30 صباحا، ثم يدخل طلاب نفس المحافظات على منصة الامتحان الساعة 11:30 صباحا لأداء امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات لمدة 90 دقيقة تنتهي الساعة 1 ظهرا .


أما طلاب محافظات الإسكندرية، والدقهلية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والإسماعيلية، والجيزة، والفيوم، وسوهاج، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، فمسموح لهم بالدخول على منصة الامتحان من 10 صباحا لأداء امتحان اللغة العربية الذي يستمر حتى 11:30 صباحا، ثم يدخل الطلاب على منصة الامتحان 12:30 ظهرا ليؤدوا امتحان الجبر والتفاضل حتى 2 ظهرا.
شاهد.. تطبيق الإجراءات الاحترازية على طلاب 2 ثانوي قبل دخول اللجان.. صور
شاهد.. تطبيق الإجراءات الاحترازية على طلاب 2 ثانوي قبل دخول اللجان.. صور
شاهد.. تطبيق الإجراءات الاحترازية على طلاب 2 ثانوي قبل دخول اللجان.. صور
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