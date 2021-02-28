شاهد.. تطبيق الإجراءات الاحترازية على طلاب 2 ثانوي قبل دخول اللجان.. صور

ويتم إجراء كشف حراري على الطلاب قبل الدخول باستخدام الكواشف الحرارية التي تم توفيرها في المدارس، بالإضافة لعدم السماح لأي طالب بالدخول بدون ارتداء الكمامة، مع التشديد على التباعد اللازم بين الطلاب اثناء طابور الدخول.

وينطلق اليوم، الأحد الموافق 28 فبراير 2021، لطلاب الصف الثاني الثانوي، الامتحان في مادتي "اللغة العربية" و"الجبر والتفاضل وحساب المثلثات".









وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انه ابتداءً من اليوم، الأحد ٢٨ فبراير، سيتم تقسيم حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على منصة الامتحان على حسب المحافظة.