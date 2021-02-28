ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

نقيب صيادلة قنا: بدأنا اتخاذ إجراءات قانونية لمواجهة التطبيقات والروشتات الإليكترونية.. فيديو

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:32 ص
الدكتور أحمد النقيب
الدكتور أحمد النقيب
Advertisements
يوسف رجب

قال الدكتور أحمد النقيب، نقيب صيادلة قنا، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إن نقابة قنا أصدرت بيانا اعلاميا تحذر المواطنين من التعامل مع الأدوية إلا من خلال الصيدليات المرخصة، وذلك ردًا على التطبيقات الإلكترونية التى انتشرت فى الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.


و تابع النقيب: "لاحظت النقابة في الفترة الأخيرة انتشار إعلانات على صفحات التواصل الاجتماعي، عن تطبيقات الكترونية توزع الأدوية بنظام يعرف بالروشتة الاليكترونية، كما يطلقون عليها وهو مسمى خاطىء لا وجود له.


و أضاف النقيب، أن مع ظهور هذه الإعلانات فى محافظة قنا، كان لابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الظاهرة، فتم توجيه خطاب رسمى لرئيس جهاز حماية المستهلك و لجميع الجهات المعنية بهذا الأمر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لأن صحة المواطن خط أحمر بالنسبة لنا جميعًا.


و أشار إلى أن وزيرة الصحة توجهت ببيان للمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام لشرح مخالفات هذه التطبيقات و أنها ضد قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، و قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، بعد انتشار هذه التطبيقات على المستوى العام و القنوات الفضائية.


و طالب النقيب، الجميع بالتصدى لإعلانات القنوات الفضائية المخالفة للقانون والصحة العامة للمواطن، والاتحاد للوقوف ضد هذه المخالفات الصريحة، لأن الصيدلى فقط هو المسئول عن صرف الدواء، و أى تعامل خارج هذا النطاق هو عبث بصحة المواطن.


اقرأ أيضًا :

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص و جرار زراعى بقنا
يبدأ فى 3 أبريل المقبل.. مجلس جامعة جنوب الوادى يوافق على إقامة الأسبوع البيئي الـ 13

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الصيادلة: بيع الأدوية على السوشيال ميديا جريمة واكتشفنا مصنعا ينتج أدوية من بودرة الرخام

بلاغ من نقابة الصيادلة للنائب العام ضد تطبيق "فيزيتا"

وزارة الصحة تخاطب الأعلى للإعلام وحماية المستهلك لوقف إعلان فيزيتا

ترشيحاتنا

المقاولون العرب يحسم الجدل حول رحيل عماد النحاس ويهاجم اتحاد الكرة

تعالج الصداع وتقضي على رائحة الفم الكريهة .. 16 فائدة مذهلة لقشور البرتقال

مواعيد مباريات اليوم الأحد 28 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

عاصم عراجي: هجرة أطباء لبنان المستشفيات تنذر بكارثة صحية

رئيس صحة البرلمان يوجه رسالة تحذير للمواطنين بشأن فيروس كورونا

تطبيق صراحة .. دعوة وحسد وراء إصابة لاعبة كرة القدم النسائية في نادي الطيران وأهلها بالسرطان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المهندس المنسي.. مؤسس برج القاهرة ومعالم مصر البارزة مصري من أصل يهودي

ألواح الموت.. أخطر مغامرة تزلج وسط الثليج على جبل نصف القبة | فيديو وصور

محاكمة طبيب بسبب مكالمة فيديو مع القاضي من داخل غرفة العمليات