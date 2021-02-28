نقيب صيادلة قنا: بدأنا اتخاذ إجراءات قانونية لمواجهة التطبيقات والروشتات الإليكترونية.. فيديو

قال الدكتور أحمد النقيب، نقيب صيادلة قنا، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إن نقابة قنا أصدرت بيانا اعلاميا تحذر المواطنين من التعامل مع الأدوية إلا من خلال الصيدليات المرخصة، وذلك ردًا على التطبيقات الإلكترونية التى انتشرت فى الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.





و تابع النقيب: "لاحظت النقابة في الفترة الأخيرة انتشار إعلانات على صفحات التواصل الاجتماعي، عن تطبيقات الكترونية توزع الأدوية بنظام يعرف بالروشتة الاليكترونية، كما يطلقون عليها وهو مسمى خاطىء لا وجود له.





و أضاف النقيب، أن مع ظهور هذه الإعلانات فى محافظة قنا، كان لابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الظاهرة، فتم توجيه خطاب رسمى لرئيس جهاز حماية المستهلك و لجميع الجهات المعنية بهذا الأمر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لأن صحة المواطن خط أحمر بالنسبة لنا جميعًا.





و أشار إلى أن وزيرة الصحة توجهت ببيان للمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام لشرح مخالفات هذه التطبيقات و أنها ضد قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، و قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، بعد انتشار هذه التطبيقات على المستوى العام و القنوات الفضائية.





و طالب النقيب، الجميع بالتصدى لإعلانات القنوات الفضائية المخالفة للقانون والصحة العامة للمواطن، والاتحاد للوقوف ضد هذه المخالفات الصريحة، لأن الصيدلى فقط هو المسئول عن صرف الدواء، و أى تعامل خارج هذا النطاق هو عبث بصحة المواطن.





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