يبدأ فى 3 أبريل المقبل.. مجلس جامعة جنوب الوادى يوافق على إقامة الأسبوع البيئي الـ 13

وافق مجلس جامعة جنوب الوادى، في جلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا، برئاسة الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، على قبول 23400 طالب وطالبة للعام الجامعى 2021، و تحديد موعد تنفيذ نشاط الأسبوع البيئي الثالث عشر خلال الفترة من 3- 8 أبريل 2021 و على تفعيل شعبة الجغرافيا للشعبة العامة بكلية التربية بالغردقة بدءًا من العام الجامعي 2021/2022 لأبناء البحر الأحمر.





كما وافق المجلس على تعيين الدكتور محمود سيد عبد الصادق، في وظيفة أستاذ بكلية العلوم، وعلى تعيين الدكتورة بدرية حسن علي، في وظيفة أستاذ مساعد بكلية التربية النوعية والدكتور زمزم مرعي أحمد درويش، في وظيفة أستاذ مساعد بكلية الآداب، والدكتور شريف نصر أحمد حسن، في وظيفة أستاذ مساعد بكلية الحقوق.





ووافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من الدكتور دعاء عبد الراضي عبداللطيف، والدكتور نورا عبد العاطي حسن، والدكتور حجاجي جابر عباس، بكلية الآداب، والدكتور زهراء بسطاوى محمد عبد القوى، بكلية الزراعة والدكتور ماري مرقس عزيز، بكلية التربية النوعية والدكتور ياسر عبد الرؤوف محمد على، بكلية طب الفم والأسنان، والدكتور اسراء أحمد محمد محمد، بكلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال.





ووافق المجلس على منح درجة الدكتوراه لـ 11 طالبا و منح درجة الماجستير لـ 32 طالب من مختلف كليات الجامعة، و وافق المجلس على منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور نوفمبر 2020 درجة البكالوريوس في الطب بنظام الساعات المعتمدة وعددهم 181 طالبا وطالبة من كلية الطب.





كما وافق المجلس منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2020 درجة دبلوم المعاهد الفنية الصحية وعددهم 115 طالبا وطالبة من المعهد الفني الصحي التابع لكلية الطب ومنح الطالب الناجح بالسنة النهائية دور يوليو 2020 درجة الليسانس في الآداب شعبة الثقافة الإسلامية كلية الآداب بنظام التعليم المفتوح طبقا لاتفاقية الشراكة مع جامعة عين شمس.





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