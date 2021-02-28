كل ما تريد معرفته عن جولدن جلوب الـ 78.. تعرف على الموعد ومقدمي الحفل

ساعات قليلة تفصلنا عن حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الـ 78 ، الذي يعد واحدا من أهم المحافل الفنية في العالم حيث سيقام في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية مع اتباع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.





يعرض الحفل على قناة NBC الأمريكية، وعلى قناة دبي في تمام الساعة 3 فجرا بتوقيت القاهرة.





مقدمو الحفل:

للعام الرابع على التوالي، تشارك Tina Fey و Amy Poehler في تقديم حفل توزيع جوائز الـ جولدن جلوب الـ 78 ، ولكن بسبب التباعد الاجتماعي تقدم Tina fey الحفل من مدينة لوس انجلوس الامريكية، و Amy Poehler ايضا من قناة NBC في مدينة نيويورك الأمريكية.





ويشارك في تقديم الحفل أيضا كل من رينيه زيلويجر وسينثيا إريفو وجواكين فينيكس ولورا ديرن وسلمى حايك وجيمي لي كيرتس.





- ترشيح مصري:





ينافس النجم العالمي ذو أصول مصرية رامي يوسف على جائزة أفضل ممثل كوميدي عن مسلسله ست كوم " رامي" في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الـ 78.





وتعد هذه المرة الثانية التي يرشح فيها رامي يوسف لجائزة جولدن جلوب بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل كوميدي عن مسلسل رامي في جزئه الأول.









- ترشيحات عربية:

اختير الفيلم التونسي "الرجل الذي باع ظهره" ضمن ترشيحات جوائز جولدن جلوب المرموقة.





الفيلم كان من المشاريع المميزة المشاركة في منصة الجونة السينمائية، والذي تم انتقاؤه ضمن الاختيارات الرسمية للدورة الـ77 المقبلة لمهرجان فينيسيا السينمائي، والتي يُفترض أن تُقام في الفترة ما بين 2-12 سبتمبر 2020.









ويتتبع الفيلم رحلة سام علي، السوري المُهاجر إلى لبنان هربًا من الحرب في سوريا، وآملًا في الالتحاق بحبيبته في باريس، عالقًا في لبنان، بلا أي وثائق سفر، يرتاد سام افتتاحات المعارض الفنية في بيروت ليتناول الشراب والطعام، لينتبه له فنان أمريكي معاصر، ليتعاقد معه ويغير مسار حياته.









كما تسجل السينما الفلسطينية حضورها عبر ترشيحات جوائز جولدن جلوب العالمية، وتتواجد بفيلمين هما "بين السماء والأرض"، من إخراج المخرجة الفلسطينية نجوى نجار وبطولة منى حوا وفراس نصار، وفيلم "200 متر"، من سيناريو وإخراج أمين نايفة، وبطولة علي سليمان، لنا زريق، سامية البكري، غسان عباس، نبيل الراعي، ومحمود أبو عيطة.









وتدور أحداث فيلم ”٢٠٠ متر“ عن عائلة فلسطينية فرقها جدار الفصل العنصري الإسرائيلي حيث صار الأب يسكن في الجانب الفلسطيني، والأم والأبناء في الجانب الإسرائيلي. في أحد الأيام يدخل أحد الأبناء المستشفى وهو لا يبعد سوى ٢٠٠ مترًا عن والده. يحاول الأب الوصول إليه لكنه يحتاج للسفر في رحلة تمتد لمئتي كيلو متر.









الفيلم تأليف وإخراج أمين نايفه ومن إنتاج شركة "عودة للأفلام" وشارك في التمثيل عدة نجوم سينمائيين علي رأسهم علي سليمان، ولنا زريق، وسامية البكري، وغسّان عبّاس، ونبيل الراعي، ومعتز ملحيس، وغسان الأشقر، وآنا امتنبرغر، ومحمود أبو عيطة. تركز تصوير أحداث الفيلم في محافظة طولكرم، وبالإضافة إلى جنين ورام الله.



