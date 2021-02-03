فيلم Nomadland يتصدر ترشيحات جولدن جلوب

تدور أحداث الفيلم بعد الانهيار الاقتصادي لمدينة في ريف نيفادا، وتستكشف فيرن، شخصية فرانسيس مكدورماند، حياة خارج المجتمع التقليدي كبدو رحل في العصر الحديث.



