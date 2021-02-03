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فن

فيلم Nomadland يتصدر ترشيحات جولدن جلوب

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:00 م
فيلم Nomadland
فيلم Nomadland
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محمد نبيـل
دخل فيلم "Nomadland" ضمن ترشيحات جوائز جولدن جلوب المقرر اقامة نسختها المقبلة بشكل استثنائي بسبب جائحة كورونا.

الفيلم حصد جائزة أفضل فيلم، وذلك عقب عرضه لأول مرة في مهرجان فينيسيا السينمائي في شهر سبتمبر الماضي، وفوزه بجائزة الأسد الذهبي.

تدور أحداث الفيلم بعد الانهيار الاقتصادي لمدينة في ريف نيفادا، وتستكشف فيرن، شخصية فرانسيس مكدورماند، حياة خارج المجتمع التقليدي كبدو رحل في العصر الحديث.

وينافس الفيلم الذي سبق عرضه بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بنسخته الماضية ضمن فئة أفضل فيلم درامي.

القائمة كاملة:

The Father

Mank

Nomadland

Promising Young Woman

The Trial of the Chicago 7

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