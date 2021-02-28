محافظ المنوفية: غدًا البدء في تنفيذ مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بقرية شما.. صور

التقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بمسئولي إحدى الشركات الرائدة في مجال تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في ذات القطاع بالمحافظة في إطار تنفيذ مبادرة حياة كريمة، وبحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام وممثل المنطقة المركزية العسكرية ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ورئيس الوحدة القروية بقرية شما.





حيث أوضح محافظ المنوفية بأنه سيتم غدًا البدء في تنفيذ مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بقرية شما ضمن آليات تنفيذ مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، مشيرًا إلى أن العمل يتضمن إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ومد الخدمة للمناطق المحرومة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن الريفي.





كما أكد محافظ المنوفية على أنه تم أمس البدء الفعلي في توصيل خدمات الغاز الطبيعي بقرية شما وسط فرحة كبيرة من الأهالي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم ورفع مستوى الحياة المعيشية.





وخلال اللقاء أكد محافظ المنوفية أنه " لا صوت يعلو فوق صوت حياة كريمة " وذلك في إطار حرص القيادة السياسية بتنفيذ المبادرة لرفع قدرات البنية التحتية والأساسية للقرى لإحداث تنمية شاملة بقرى الريف المصري وجعلها متكاملة من كافة الجوانب الخدمية بمختلف القطاعات.



