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وزيرة الثقافة: جائزة المبدع الصغير الأولى في الوطن العربى وأفريقيا

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:17 م
ة إيناس عبد الدايم
ة إيناس عبد الدايم
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ريهام فيكتور
قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن اليوم نعلن عن واحد من أهم الأحداث الثقافية الهامة التي قمنا بالعمل عليها من فترة طويلة وسعداء أنه يخرج إلى النور.

وأضافت إيناس عبد الدايم، خلال مؤتمر انطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير تحت رعاية انتصار السيسى، إننا لأول مرة نعلن عن جائزة المبدع الصغير فى مصر والوطن العربى وافريقيا.

وأشارت  وزيرة الثقافة، إلى أن مصر تعد الأولى عربيا وأفريقيا التي تقدم جائزة الإبداع الأطفال والنشء فى مختلف المجالات، لافتة إلى أن وزارة الثقافة والطفل المصرى يحظين بالرعاية من حرم الرئيس.

وتابعت وزيرة الثقافة، أن ذلك يدل على حرص الدولة على تنمية مواهب أطفالنا، وأنهم من ضمن أولويات الحكومة.
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