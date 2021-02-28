ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانى يطالب بفصل قانونى تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:46 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح عدسة خالد مشعل
قال النائب أيمن أبو العلا، إنه يتعجب من إصرار الحكومة على تقديم قانونين في منتهى الأهمية لا علاقة لهما ببعضهما البعض، أحدهما يضع مصر في مصاف الدولة المتقدمة في استخلاص البلازما، وهو مشروع قومي يحتاج إلى اهتمام وتوضيح كاف، وقانون آخر يتعلق بمشتقات وتجميع الدم، وهو قانون انتظرنا 61 عاما لكي يتعدل فتأتي الحكومة لتختصره في 6 مواد.

وتابع خلال الجلسة العامة للبرلمان: هناك من يجلسون على المقاهي بجوار المستشفيات يتاجرون في الدم، يحتاجون إلى نصوص أكثر ردعا، والمواد الواردة لاتنظم ذلك بشكل كاف، مطالبا بفصل القانونين وإعطاء الوقت الجيد للدراسة.

واستطرد: الطامة الكبرى في مسمى القانون الحالي، بـ"عمليات الدم"، والقامات العلمية كلها في القاعة تدرك أنه لاوجود لما يسمى بـ"عمليات الدم"، في دول العالم بمسميات أخرى تتعلق بوضوح بنقل الدم، وعند ترجمته للشركات المتعاملة معنا في العالم لن يفهموا المسمى، وإذا أصرت الحكومة على دمج قانونين في قانون واحد، لكن أطالب بتغيير المسمى على الأقل.

واختتم: يجب أن نحصل على قانون يليق بأهمية إجراءات نقل وتوزيع الدم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

من مستورد صاف إلى محور إقليمي.. مصر تقتحم مجال استخلاص وجمع بلازما الدم ومشتقاتها بمشروع قومي طموح

كيف حمت الدولة سرية بيانات المتبرع من الانتهاك.. القانون يجيب

قبل إقرار القانون بالبرلمان.. إجراءات جديدة للتبرع بالدم وعقوبات للمخالفين

2 مليون جنيه.. غرامة مخالفة قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما

«جبالي» يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية

حنفى جبالى يرفع الجلسة العامة ويعلن اعتذار وزير العدل عن الحضور للبرلمان غدا

ترشيحاتنا

الأرصاد: أمطار خفيفة على السواحل غدًا والطقس شديد البرودة يصاحبه شبورة

اتحاد جدة السعودي يحذر أحمد حجازي

تداول صور أسئلة وإجابات امتحان عربي 2 ثانوي عبر فيس بوك.. والتعليم: سنعاقب الغشاشين

رئيس اتحاد كرة اليد: أدفع ضريبة النجاح.. ولن أترك حقي

بسبب مأدبة طعام.. استقالة وزيري الداخلية والعدل الأردنيين

استرداد الخاطب للمهر.. مفاجآت فى قانون الأحوال الشخصية بعد إحالته للجان النواب

Advertisements

نشرة أخبار العالم | قرار أمريكي عاجل بشأن إثيوبيا.. 6 طائرات تهاجم السعودية وتحدث أضرارًا.. تحرك إسرائيل بعد تسرب المتوسط

قدامك أسبوع .. خطوات نقل ملكية العداد الكهربائي قبل التسجيل العقاري

الأرصاد تكشف عن الحالة الجوية خلال الـ 20 يوما المتبقية من فصل الشتاء.. فيديو

النيابة الإدارية تعلن مواعيد مقابلات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة

الدوري المصري .. 4 تغييرات فى تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش

تخفيض الرسوم .. مقترح بتعديلات جديدة على قانون الشهر العقاري

لاعب كرة طردته زوجته في الشارع.. مأساة العميد في الإسكندرية.. فيديو

رئيس صحة البرلمان يوجه رسالة تحذير للمواطنين بشأن فيروس كورونا

مضاعفات فيروس كورونا لدى الأطفال.. خبير مناعة يكشف مفاجأة

كيلو الفراخ بـ 20 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

تداول صور أسئلة وإجابات امتحان عربي 2 ثانوي عبر فيس بوك.. والتعليم: سنعاقب الغشاشين

صديق عمره.. الموت يفجع خالد الغندور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. فولكس فاجن تكشف موعد طرح الميني فان Buzz الكهربائية ذاتية القيادة

قبل طرحها في السعودية.. تعرف على مواصفات جيلي TUGELLA الجديدة

مضاعفات فيروس كورونا لدى الأطفال.. خبير مناعة يكشف مفاجأة