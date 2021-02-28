رئيس جامعة طنطا يتفقد لجان الامتحانات لليوم الثانى.. صور

أجرى الدكتور محمود ذكى ، رئيس جامعة طنطا، جولة تفقدية تابع خلالها سير الامتحانات بعدد من كليات الجامعة، مشددًا على ضرورة التزام كافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالإجراءات الاحترازية، وقياس درجات الحرارة لجميع الطلاب قبل الدخول إلى الحرم الجامعي وارتداء الكمامة.

أوضح رئيس جامعة طنطا، خلال تفقده كلية الحقوق، أنه لم يتم رصد أية مشكلات داخل لجان الامتحانات في اليوم الثاني على مستوى جميع الكليات، إلى جانب عدم تسجيل أي اصابات بفيروس كورونا بين طلاب الجامعة وجميع القائمين على عملية الامتحانات.



