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أخبار العالم

الخارجية التركية تستدعي السفير الإيراني في أنقرة

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:31 م
السفير الايراني في
السفير الايراني في تركيا
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على صالح
أفادت وسائل اعلام رسمية في تركيا، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن وزارة الخارجية التركية، استدعت اليوم الأحد السفير الإيراني في أنقرة محمد فرازمند بعد أن أدانت طهران العملية العسكرية التركية في شمال العراق.


وبحسب المصادر التي نقلتها الأناضول، أُبلغ فرازمند برفض أنقرة الاتهامات التي أطلقها مبعوث إيران في بغداد، وقيل له إن تركيا تحارب الإرهابيين الذين يهددون أيضًا استقرار العراق وسيادته.


بالإضافة إلى ذلك، ورد أن الوزارة التركية أبلغت السفير الإيراني أن أنقرة تتوقع من طهران دعم حربها ضد الإرهاب وعدم معارضته.


وفي منتصف فبراير، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن القوات المسلحة في البلاد أكملت عملية في منطقة غارا شمال العراق، ما أسفر عن مقتل ما يقرب من 50 من أعضاء حزب العمال الكردستاني.


وعثر الجيش التركي أيضا على جثث 13 مواطنا تركيا اختطفهم حزب العمال الكردستاني.


وتعتبر تركيا حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية وتتهم مقاتليها بخطف مواطنيها وشن هجمات مميتة على البلدات الحدودية.


لقد كانت تشق طريقها في العراق على الرغم من اعتراضات الحكومة العراقية.


وبعد أسابيع، قال سفير إيران في العراق، إيراج مسجدي، إن طهران ترفض ما وصفه بتدخل أنقرة العسكري في العراق وطالب بانسحاب القوات التركية من البلاد.


وردا على ذلك، قال السفير التركي في بغداد، فاتح يلدز، يوم السبت، إن مسجدي كان "آخر شخص ألقى محاضرة على تركيا بشأن احترام حدود العراق".
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