الخارجية التركية تستدعي السفير الإيراني في أنقرة

أفادت وسائل اعلام رسمية في تركيا، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن وزارة الخارجية التركية، استدعت اليوم الأحد السفير الإيراني في أنقرة محمد فرازمند بعد أن أدانت طهران العملية العسكرية التركية في شمال العراق.









وبحسب المصادر التي نقلتها الأناضول، أُبلغ فرازمند برفض أنقرة الاتهامات التي أطلقها مبعوث إيران في بغداد، وقيل له إن تركيا تحارب الإرهابيين الذين يهددون أيضًا استقرار العراق وسيادته.











بالإضافة إلى ذلك، ورد أن الوزارة التركية أبلغت السفير الإيراني أن أنقرة تتوقع من طهران دعم حربها ضد الإرهاب وعدم معارضته.







