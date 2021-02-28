فاتح تريم يربح الرهان.. 3 مكاسب لـ جالاتا سراي من وراء تألق مصطفى محمد

يواصل النجم المصري مصطفى محمد تألقة مع فريق جالاتا سراي التركي، بعدما قاد فريقه للفوز على إيرزوروم سبور، بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس السبت، علي "ملعب تورك تيليكوم آرينا" ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري التركي.





ورفع مصطفى محمد رصيده إلى 6 أهداف مع جالاتا سراي حتى الآن، وذلك منذ انتقاله إلى الفريق التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، قادما من الزمالك.





فاتح تريم المدير الفني لجالاتا سراي كسب الرهان مبكرا، بعدما منح مصطفى محمد فرصة الظهور الأول بعد 24 ساعة فقط من انضمامه للفريق، وجعله المسدد الأول لركلات الجزاء رغم صغر سنه، كما دفع به أساسيا في مباراة أمس على حساب نجم الفريق الأول رادميل فالكاو.





ويستعرض "صدى البلد " مكاسب جالاتا سراي من وراء تألق مصطفى محمد





1- تصدر الدوري:

أهداف مصطفى محمد الحاسمة مع جالاتا سراي لعبت دورا كبيرا في تصدره الدوري.





مصطفى محمد جلب بمفردة 6 نقاط لـ جالاتا سراي خلال 5 مباريات، وأصبح الفريق يتصدر جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 57 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن بشكتاش صاحب المركز الثاني.





2- تعويض فالكاو:

فاتح تريم ليس بإمكانه القلق مستقبلا بسبب إصابات فالكاو، حيث نجح مصطفى محمد في احتلال مكان المهاجم الكولومبي سريعا بتشكيلة الفريق الأساسية.





3- مكاسب مالية ضخمة:

ليس سرا أن جالاتا سراي سيفعل خيار شراء مصطفى محمد من الزمالك مقابل 4 ملايين دولار، وفقا للعديد من التقارير التركية.





تألق مصطفى محمد سيزيد من قيمته التسويقية، وقد يبيعه الفريق مستقبلا بأرقام مضاعفة.