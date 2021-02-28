ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فاتح تريم يربح الرهان.. 3 مكاسب لـ جالاتا سراي من وراء تألق مصطفى محمد

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:56 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
Advertisements
محمد السعيد
يواصل النجم المصري مصطفى محمد تألقة مع فريق جالاتا سراي التركي، بعدما قاد فريقه للفوز على  إيرزوروم سبور، بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس السبت، علي "ملعب تورك تيليكوم آرينا" ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري التركي.

ورفع مصطفى محمد رصيده إلى 6 أهداف مع جالاتا سراي حتى الآن، وذلك منذ انتقاله إلى الفريق التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، قادما من الزمالك.

فاتح تريم المدير الفني لجالاتا سراي كسب الرهان مبكرا، بعدما منح مصطفى محمد فرصة الظهور الأول بعد 24 ساعة فقط من انضمامه للفريق، وجعله المسدد الأول لركلات الجزاء رغم صغر سنه، كما دفع به أساسيا في مباراة أمس على حساب نجم الفريق الأول رادميل فالكاو.

ويستعرض "صدى البلد " مكاسب جالاتا سراي من وراء تألق مصطفى محمد

1- تصدر الدوري:
أهداف مصطفى محمد الحاسمة مع جالاتا سراي لعبت دورا كبيرا في تصدره الدوري.

مصطفى محمد جلب بمفردة 6 نقاط لـ جالاتا سراي خلال 5 مباريات، وأصبح الفريق يتصدر جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 57 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن بشكتاش صاحب المركز الثاني.

2- تعويض فالكاو:
فاتح تريم ليس بإمكانه القلق مستقبلا بسبب إصابات فالكاو، حيث نجح مصطفى محمد في احتلال مكان المهاجم الكولومبي سريعا بتشكيلة الفريق الأساسية.

3- مكاسب مالية ضخمة:
ليس سرا أن جالاتا سراي سيفعل خيار شراء مصطفى محمد من الزمالك مقابل 4 ملايين دولار، وفقا للعديد من التقارير التركية.

تألق مصطفى محمد سيزيد من قيمته التسويقية، وقد يبيعه الفريق مستقبلا بأرقام مضاعفة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مصطفى محمد يقود جالاتا سراي لهزيمة إيرزوروم 2-0

شاهد .. هدفا مصطفى محمد مع جالاتا سراي اليوم

رفع رصيده لـ6 أهداف.. مصطفى محمد يعادل فالكاو ويحقق رقما قياسيا

أحب لقب الأناكوندا.. أول تعليق من مصطفى محمد بعد هدفيه مع جالاتا سراي

ابن الزمالك يتوهج.. مصطفي محمد يبهر الجميع في اسطنبول

مصطفى محمد يتصدر تويتر بعد تسجيله هدفين بمرمى إيرزوروم سبور

ترشيحاتنا

تفاصيل جنازة يوسف شعبان.. العزاء أمام المقابر

فرجاني ساسي يعد بالاستمرار في الزمالك

من الإصابة بكورونا حتى الوفاة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة يوسف شعبان

زوجة عمرو دياب في وصلة رقص: مزاجي أمس واليوم وغدا أيضا

عاصفة مصرية في تركيا.. صحف إسطنبول تتغنى بتألق "الأناكوندا" مصطفى محمد

تأجيل التطبيق لـ ديسمبر 2021 وخفض الضريبة 1% في هذه الحالة.. تعديلات على قانون الشهر العقاري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع نادية لطفي وهدى سلطان.. صور خاصة من انتخاب يوسف شعبان نقيبا للممثلين

شاهد.. أفضل ٥ سيارات ربع نقل في مصر وتفاصيل أسعارها

شاهد.. أغرب شكل اسكوتر صنع في التاريخ