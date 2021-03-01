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توك شو

أنا عايشة بحبكوا.. وصلة مدح من الشرنوبي وكرارة للفنانة يسرا

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:31 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قام الفنان محمد الشرنوبي بتقديم الشكر للفنانة "يسرا"، قائلا:"أول شغل ليا كان معاها وهي دايما بتدعم أي حد وبتقف جمب أي حد"

وأضاف "كرارة"، يسرا شخصية لا يختلف عليها أحد، لتعلق يسرا قائلا :"أنا عايشة بالحب دا".

وأضافت "يسرا" خلال استضافتها في برنامج "سهرانين" المذاع عبر فضائية "اون اى"، أنه يوجد بعض المتابعين على الانستجرام يرد غيبة الفنان الذى يتابعه عند إهانة متابع آخر له، وذلك بسبب حب الجمهور للفنان وغيرته عليه.

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