اتحاد الكرة الطائرة يكشف تفاصيل إصابة 11 لاعبا بكورونا

قال سامح حمدي رئيس اتحاد الكرة الطائرة ،إن إثناء الإعداد للسفر وإجراء مسحات كورونا، وجدنا أن هناك 11 مسحة إيجابية، معقبا:"فريق البنات هو الأكثر من حيث الإصابة عن الرجال".



وتابع "حمدي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، قمنا بعزل المصابين واستبعادهم من القائمة، معقبا: السفر تعطل بسبب إجراءات السفر الخاصة باللاعبين البدلاء.



وأكمل: طالبنا الاتحاد الأفريقي بالتأجيل لفترة، ولكن الأمر لم يتم، ونحن نحاول أن نصل في الميعاد، مسترسلا: طبيب الفريق هو المسئول وعليه مسئوليه تبليغ الاتحاد بوجود إي إصابة.



واسترسل :"البنات بيحضنوا بعض خلال الاحتفال بالفوز والتدريبات وهذا ما تسبب في نقل الإصابة بينهم"، معقبا: اللاعبين توجهوا إلى منازلهم قبل السفر ولكني لا أتوقع أن تحدث الإصابة في يوم".







