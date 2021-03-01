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اتحاد الكرة الطائرة يكشف تفاصيل إصابة 11 لاعبا بكورونا

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:53 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قال سامح حمدي رئيس اتحاد الكرة الطائرة ،إن إثناء الإعداد للسفر وإجراء مسحات كورونا، وجدنا أن هناك 11 مسحة إيجابية، معقبا:"فريق البنات هو الأكثر من حيث الإصابة عن الرجال".

وتابع "حمدي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، قمنا بعزل المصابين واستبعادهم من القائمة، معقبا: السفر تعطل بسبب إجراءات السفر الخاصة باللاعبين البدلاء.

وأكمل: طالبنا الاتحاد الأفريقي بالتأجيل لفترة، ولكن الأمر لم يتم، ونحن نحاول أن نصل في الميعاد، مسترسلا: طبيب الفريق هو المسئول وعليه مسئوليه تبليغ الاتحاد بوجود إي إصابة.

واسترسل :"البنات بيحضنوا بعض خلال الاحتفال بالفوز والتدريبات وهذا ما تسبب في نقل الإصابة بينهم"، معقبا: اللاعبين توجهوا إلى منازلهم قبل السفر ولكني لا أتوقع أن تحدث الإصابة في يوم".



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