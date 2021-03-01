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تعليم

جامعة الإسكندرية تعتمد أول برنامج مشترك فى منطقة الشرق الأوسط في الطب

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:10 ص
صدى البلد
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أحمد بسيوني
وافق مجلس جامعة الإسكندرية، فى جلسته برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، على اللائحة المقدمة من كلية الطب لمنح الدرجة المشتركة لبكالوريوس الطب والجراحة بين كلية الطب جامعة الإسكندرية وكلية العلوم الطبية بجامعة مانشستر البريطانية.

ويعتبر هذا البرنامج هو أول برنامج مشترك فى مجال التعليم الطبى فى منطقة الشرق الأوسط مع جامعة دولية بهذا الحجم وتم إرسال اللائحة للمجلس الأعلى للجامعات وفى انتظار اصدار القرار الوزاري باعتمادها، ومن المتوقع أن تبدأ هذه الدرجة من خريف العام الجامعي 2022/2021


ووافق المجلس على الاشتراك فى معرض " EDU GATE"، خلال شهر مارس الجاري بالقاهرة لعرض البرامج المتميزة والخدمات التعليمية والبحثية والأكاديمية التى تقدمها جامعة الإسكندرية للطلاب داخل مصر وخارجها، وأهم البرامج الأكاديمية والتخصصات العلمية ولاسيما الجديدة والمستحدثة التى تتواكب مع سوق العمل المحلي والدولي، والشراكات الدولية على تلك البرامج التي يتم بموجبها منح درجة علمية مزدوجة او مشتركة لخريجي تلك البرامج، والرد على استفسارات الطلاب وذويهم فيما يتعلق بآلية التقديم والتنسيق وشروط القبـول.

كما وافق المجلس على بروتوكول التعاون بين كلية الهندسة ووكالة الفضاء المصرية، للمشاركة في مشروع " أقمار صناعية معملية تعليمية مرتبطة بمنصة تعليم تكنولوجيا الفضاء المصرية"، حيث سيتم تجهيز معمل تعليمى للأقمار الصناعية بكلية الهندسة على أحدث طراز يتضمن مكونات تكنولوجية وبرامج محاكاة لـ"القمر الصناعى المصرى للجامعات"، فضلا عن إعداد الكوادر من الطلبة والباحثين لسوق العمل سواء على المستوى المحلى قريبًا أو الدولى، وفتح مجال بحثى وآفاق جديدة للتطوير والإسهام في خطة الدولة لصناعة وإطلاق الأقمار الصناعية بأيد وعقول مصرية؛ لتواكب برامج الدول المتقدمة في هذا المجال.

ووافق المجلس على بروتوكولات التعاون بين جامعة الإسكندرية والهيئة العامة لتعليم الكبار، واتفاقية التعاون بين كلية الطب وشركة جلوبال تكنولوجي- شركة مساهمة مصرية، وبروتوكول التعاون بين كلية الطب ومؤسسة بنك الدواء الخيرية، ومذكرة التعاون ببن كلية السياحة والفنادق وشركة أيكوم للتنظيم والتسويقICOM، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة أميتى الهندية، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد.

وقدم الدكتور عصام خميس مستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولى والبحث العلمى، عرضًا عن تحليل منظومة البحث العلمى بجامعة الإسكندرية موضحًا أن النشر العلمى المتميز للمؤسسات التعليمية والبحثية فى مصر زاد فى الثلاث سنوات الأخيرة بشكل ملحوظ حيث احتلت مصر المرتبة 32 عالميًا فى مجال الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا من ضمن 231 دولة على مستوى العالم أى أعلى 13.8% من قائمة الدول وفقًا لقواعد البيانات العالمية SIMAGO، وقال أن المنشور فى مجلات Scopus بلغ 297783 بحث وقال أن النشر العلمى فى مصر قد ارتفع عام 2020 بنسبة بلغت 44.8% مقارنة بعام 2019، كما بلغ عدد المجلات والمؤتمرات المدرجة فى منصة Scopus من دار نشر El Sevier الهولندية 37500 مجلة ومؤتمر كما بلغ عدد المجلات المدرجة فى منصة Web of Science/ JCR من دار نشر Clarivate الأمريكية بلغ عدد 12270 مجلة. 


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