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تعليم

اقتصاد القاهرة: انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الدراسات العليا.. اليوم

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:30 م
طلاب - صورة أرشيفية
طلاب - صورة أرشيفية
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أحمد الشاهد
انطلقت اليوم الاثنين الموافق ا من شهر مارس الجاري أولى أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ، وسط إجراءات احترازية مشددة .

وأوضح الدكتور محمود السعيد عميد الكلية خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" ، إن الامتحانات يتم إجراؤها حضوريا في مقر الجامعة مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية المقررة من قبل وزارة الصحة ، وتقسيم الطلاب على مجموعات وفقا لعدد اللجان الموجودة بالكلية ، لافتا إلى أن أعداد طلاب الدراسات العليا ليست كبيرة فهي لا تمثل مشكلة في إجراء الامتحان حضوريا .

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وأضاف ، أن الكلية تقوم بمتابعة دورية ومستمرة لتطبيق الاجراءات الاحترازية ومتابعة مدى التزام الطلاب بها ، كما يتم عمل تعقيمات مستمرة في قاعات الامتحانات وأماكن تردد الطلاب ، وقياس درجة حراراة الطلاب قبل دخولهم مقر الكلية ، كما أنه لا يتم السماح لأي طالب بالدخول دون ارتداء الكمامة ، وأنه لم يتم رصد أي مخالفات من جانب الطلاب .

وكان عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة قد أوضح خلال تصريحات خاصة ، أنه تم انطلاق الامتحانات لطلاب مرحلة البكالوريوس "أونلاين" بداية من السبت الماضي الموافق 27 من فبراير الماض من خلال المنصات الاليكترونية الخاصة بالكلية ، ويتم إعلان النتائج فور الانتهاء من الامتحانات ، مع بداية انطلاق الفصل الدراسي الثاني مباشرة .
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