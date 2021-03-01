ابتعد عنها فورا.. أطعمة ومشروبات تعرضك للسمنة

بفضل الحركة الإيجابية للجسم لا ينبغي أن نغفل عن صحتنا، فإذا كنت تبحث عن النحافة وتريد إنقاص الوزن من أجل تحسين صحتك العامة ابتعد عن الأطعمة والمشروبات التالية:





سمن

المارجرين شيء يجب تجنبه - أو على الأقل عدم تناول الكثير منه - لأن بديل الزبدة هذا مليء بالدهون المتحولة. الأحماض الدهنية غير المشبعة ليست جيدة للأوعية الدموية وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ومع ذلك ، فإن جسمك لا يحتاج إلى الدهون ليعمل بشكل صحيح ، لذلك من الحكمة اختيار الدهون الصحية مثل زيت الزيتون.





مشروبات غازية

نعلم جميعًا أن المشروبات الغازية ليست صحية ، ولكن لا تلمس الأشياء خاصة إذا كنت تحاول إنقاص الوزن.





و إذا حصل جسمك على الكثير من أنواع معينة من السكريات ، مثل الفركتوز ، فإن الكبد يحولها إلى جلوكوز، بمجرد أن يصل جسمك إلى حد الجلوكوز ، فإنه يحول ما تبقى من السكر إلى دهون.





خبز ابيض

هل ترى لون الخبز فقط كما هو ، لون؟ ثم حان الوقت لتغيير ذلك، يحتوي الخبز الأبيض على عدد قليل نسبيًا من الألياف الضرورية لعملية الهضم.





من ناحية أخرى ، يحتوي خبز القمح على العديد من هذه الألياف. الألياف أيضًا تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول. المربح للجانبين!





عصير فواكه

حتى لو كان العصير عبارة عن عصير فواكه 100٪ ، فإنه لا يزال غير صحي بالضرورة. تحتوي عصائر الفاكهة على الكثير من السكر ، وحتى إذا كانت تأتي من طعام صحي ، فإن جسمك لا يزال يعتبرها مجرد سكر. لذلك ، يتم حفظها على هذا النحو. علاوة على ذلك ، لا تصبح عصائر الفاكهة أكثر صحة في المصانع. غالبًا ما يتم تخزين العصير في خزانات الأكسجين للحفاظ على النكهة ، ولكن خلال هذه العملية يفقد العصير خصائصه الصحية.