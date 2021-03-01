ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ابتعد عنها فورا.. أطعمة ومشروبات تعرضك للسمنة

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:24 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
بفضل الحركة الإيجابية للجسم لا ينبغي أن نغفل عن صحتنا، فإذا كنت تبحث عن النحافة وتريد إنقاص الوزن من أجل تحسين صحتك العامة ابتعد عن الأطعمة والمشروبات التالية:

سمن
المارجرين شيء يجب تجنبه - أو على الأقل عدم تناول الكثير منه - لأن بديل الزبدة هذا مليء بالدهون المتحولة. الأحماض الدهنية غير المشبعة ليست جيدة للأوعية الدموية وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ومع ذلك ، فإن جسمك لا يحتاج إلى الدهون ليعمل بشكل صحيح ، لذلك من الحكمة اختيار الدهون الصحية مثل زيت الزيتون.

مشروبات غازية
نعلم جميعًا أن المشروبات الغازية ليست صحية ، ولكن لا تلمس الأشياء خاصة إذا كنت تحاول إنقاص الوزن.

و إذا حصل جسمك على الكثير من أنواع معينة من السكريات ، مثل الفركتوز ، فإن الكبد يحولها إلى جلوكوز، بمجرد أن يصل جسمك إلى حد الجلوكوز ، فإنه يحول ما تبقى من السكر إلى دهون.

خبز ابيض
هل ترى لون الخبز فقط كما هو ، لون؟ ثم حان الوقت لتغيير ذلك، يحتوي الخبز الأبيض على عدد قليل نسبيًا من الألياف الضرورية لعملية الهضم. 

من ناحية أخرى ، يحتوي خبز القمح على العديد من هذه الألياف. الألياف أيضًا تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول. المربح للجانبين!

عصير فواكه
حتى لو كان العصير عبارة عن عصير فواكه 100٪ ، فإنه لا يزال غير صحي بالضرورة. تحتوي عصائر الفاكهة على الكثير من السكر ، وحتى إذا كانت تأتي من طعام صحي ، فإن جسمك لا يزال يعتبرها مجرد سكر. لذلك ، يتم حفظها على هذا النحو. علاوة على ذلك ، لا تصبح عصائر الفاكهة أكثر صحة في المصانع. غالبًا ما يتم تخزين العصير في خزانات الأكسجين للحفاظ على النكهة ، ولكن خلال هذه العملية يفقد العصير خصائصه الصحية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وصفة لتخسيس البطن.. والتخلص من الكرش عند النساء

لأصحاب نظام الكيتو.. 3 أطعمة يمكن أن تهدد إنقاصك للوزن

فاكهة مهملة تساعد على حرق الدهون وإنقاص الوزن

عكس المتوقع.. أضرار وخيمة عند الإفراط في تناول عصير البرتقال

معلومات ماتعرفهاش.. البرتقال يحمي من أصعب أنواع السرطان وقائمة كبيرة من الأمراض.. والإكثار منه يدمر العظام

للتحكم فى السكرى.. 6 حيل خارقة لإنقاص الوزن

ترشيحاتنا

نجم الإسماعيلي: رمضان صبحي فقد حب الجماهير وبيبو يرفض عودة رباعي بيراميدز .. فيديو

شاهد.. أساطير ريال مدريد على ضفاف النيل

سعر ومواصفات أفضل 5 سيارات صينية في مصر .. صور

بسبب كورونا.. قرارات حاسمة أمام مجلس الوزراء الكويتي هذا الأسبوع

أمر صادم ..رئيس الإنتاج الحربي يكشف كواليس رحيل حمادة صدقي

فضل صلاة الضحى للرزق.. صليها الآن وترقب 7 خيرات تنزل عليك من السماء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات السيارة النادرة ASTON MARTIN VANTAGE المعروضة حاليا في مصر .. صور

بسعر يعادل 217.000 جنيه.. عروض وخصومات على نيسان كيكس في السعودية| صور

سعر ومواصفات أفضل 5 سيارات صينية في مصر .. صور