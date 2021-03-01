السيسي: التضامن الدولي مطلوب لتوفير لقاح كورونا بشكل أكثر انصافًا وعدلا.. فيديو

الرئيس السيسي:

مصر ملتزمة بإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات

شعوب أفريقيا تطلب توفير لقاح كورونا بأكثر إنصافٍ وعدل

أفريقيا تعاني من نزاعات مسلحة وحروب أهلية تهدد استدامة الأمن

رئاسة مصر للجنة بناء السلام تعزز التعاون بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة

منتدى أسوان منصة لتوثيق التنمية المستدامة في أفريقيا

مشروعات البنية التحتية ركيزة لجهود التعافي في أفريقيا









قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مشروعات البنية التحتية ركيزة أساسية لجهود التعافى والتنمية فى إفريقيا فما أحوجنا الآن إلى مشروعات طموحة مثل مشروعات النقل، الطرق، الربط الكهربائى العابرة للحدود.





وأضاف " السيسى"، خلال كلمته بفعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة ، أن مشروعات البنية التحتية ينتج عنها الاندماج الاقليمى المنشود وتهيئة بيئة مواتية لتحقيق مستويات أعلى من النمو بما يسهم فى تجاوز التداعيات الاقتصادية للجائحة .





وأشار إلى أن تجربة مصر الرائدة فى مشروعات البنية التحتية وأهمية تكنولوجيا المعلومات تعد مثالا يسعدنا مساعدته مع أشقائنا وأود أيضأ إبراز دور تكنولوجيا المعلومات فى التعامل مع تداعيات جائحة كورونا .





وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حرص الدولة المصرية على إقامة منتدى أسوان للسلام في نسخته الثانية ، والذي تم تدشينه خلال رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي ، لدعم التعاون بالقارة ، مشيرًا إلى أن هذه المنصة تدفع بأجندة طموحة لتوثيق العلاقة ودعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون مع الشركاء بالقارة .





وتابع : جائحة كورونا كانت عائقا أمام عقد المنتدى العام الماضي ، ولكن إنطلاقا من إيمان مصر بأن الوقت هو الأمثل لمناقشة السبل ودعم الجهود المشتركة وإعادة البناء بشكل أفضل .





وأوضح أن مصر تؤكد على ضرورة التضامن الدولى حتى تخرج الدول من المشكلات التى تتعرض لها، مشيرًا إلى أن مصر ملتزمة بتفعيل ملف إعادة الإعمار و التنمية، فى مرحلة ما بعد النزاعات، وذلك من خلال تفعيل مركز الاتحاد الافريقي المعنى بهذه القضية على أرض مصر ووضع الخطط بالتنسيق مع كل دولة على حده ووفقًا لـ أولوياتها الوطنيه.





وفى سياق آخر أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن العالم فى هذه الفترة يعانى من جائحة كورونا، ومصر تؤكد على أن التضامن الدولي أمر مطلوب، حتى تخرج الإنسانية من هذه الأزمة في سلام وأمان.









وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه على رغم من الجهود الإقليمية و الدولية لمواجهة الجائحة، فإن المرحلة الراهنة جاءت بتحديات جديدة وكان في مقدمتها توفير اللقاح اللازم لـ شعوبنا.









وأشار إلى أن المطلب الأفريقي لتوفير لقاح كورونا بشكل أكثر انصافًا وعدلا، وذلك تلبية لمطالب الشعوب.







