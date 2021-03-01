ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اقتصاد الخليج.. مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعا بـــ9.7 نقطة خلال تعاملات الاثنين

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:01 م
ارتفاع أسهم البورصة
ارتفاع أسهم البورصة
Advertisements
وكالات
أغلق مؤشر سوق مسقط (30)،اليوم "الاثنين"،عند مستوى 12ر3622 نقطة مرتفعًا ب 7ر9 نقاط وبنسبة 270ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي أغلق فيها على 38ر3612 نقطة.

وبلغت قمية التداول اليوم 978 ألفًا و788 ريالًا عُمانيًا مقارنة بـ 730 ألفًا و421 ريالًا عُمانيًا مرتفعة بنسبة 34% فيما ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق بنسبة 098ر0% لتصل إلى 31ر20 مليار ريال عُماني .

اقرأ أيضا:

كما أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.33%، عند مستوى 1767.19 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 7.0 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2887 صفقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

البورصات العربية اليوم.. المصرية تربح 6 مليارات جنيه.. ارتفاع مؤشرات الكويت والأردن ومسقط والبحرين وبيروت.. خسارة بسوق مال السعودية خلال تعاملات ثاني أيام الأسبوع

اقتصاد الكويت.. صعود مؤشرات البورصة في ختام التعاملات بارتفاع 27 نقطة

البورصات العربية اليوم.. مصر تربح 2.6 مليار جنيه وتقود رأس المال العربي للربح.. ارتفاع مؤشرات السعودية والكويت والأردني ومسقط والبحرين وبيروت.. وخسارة بسوق مال تونس والعراق

البورصات العربية اليوم: مصر تربح 9.2 مليار جنيه وتقود رأس المال العربي.. ارتفاع مؤشرات السعودية والكويت والأردن ومسقط والبحرين.. وخسارة بسوق مال تونس والعراق وفلسطين

البورصات العربية اليوم.. مصر تربح 700 مليون جنيه وتقود رأس المال العربي.. ارتفاع مؤشرات السعودية والكويت وفلسطين وتونس.. خسارة بسوق مسقط وتباين مؤشر البحرين

بنسبة 2.67 %.. البورصة الأردنية ترتفع خلال تداولات الأسبوع

ترشيحاتنا

عداد الغاز المنزلي.. تحذير من البترول بخصوص فواتير شهر مارس| تفاصيل

317 حالة.. السعودية تسجل قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا

شاهد.. لحظة دفن جثمان الفنان يوسف شعبان

العدل: يحق لأي شخص إثبات وضع اليد بعد مرور 15 سنة.. فيديو

بعد تصديق السيسي.. ننشر رسوم وعقوبات وموعد تطبيق قانون المرور الجديد

حفلة تعذيب بمركز إدمان بالمريوطية.. كبلوا الأطفال بالحبال وأجبروهم على تنظيف المراحيض

Advertisements

عداد الغاز المنزلي.. تحذير من البترول بخصوص فواتير شهر مارس| تفاصيل

قطاع السجون ينفذ حكم الإعدام ضد الجزار مرتكب مذبحة كفر الدوار

إلغاء رسوم نقابة المحامين وتخفيض ضريبة التصرفات العقارية.. تطورات الشهر العقاري

بها 3 أطفال .. حريق يلتهم شقة بـ فيصل "تفاصيل الحادث"

استغلت وظيفتها.. ضبط مهندسة أطلقت اسم زوجها وأقاربه على شوارع القليوبية

رئيس الأركان يغادر إلى الخرطوم للمشاركة في الاجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية السودانية

البدري يصدم عمرو وردة في منتخب مصر ويفاجئ نجمي الزمالك

بعد تصديق السيسي.. ننشر رسوم وعقوبات وموعد تطبيق قانون المرور الجديد

توريطة بـ10 ملايين جنيه.. تفاصيل صدمة جديدة لـ قناة النهار بسبب تامر أمين

وصول جثمان يوسف شعبان إلى مقابر الأسرة بـ 6 أكتوبر..فيديو

حزب مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى للمجلس الأعلى للإعلام

حفلة تعذيب بمركز إدمان بالمريوطية.. كبلوا الأطفال بالحبال وأجبروهم على تنظيف المراحيض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات السيارة النادرة ASTON MARTIN VANTAGE المعروضة حاليا في مصر .. صور

بسعر يعادل 217.000 جنيه.. عروض وخصومات على نيسان كيكس في السعودية| صور

سعر ومواصفات أفضل 5 سيارات صينية في مصر .. صور