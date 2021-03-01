اقتصاد الخليج.. مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعا بـــ9.7 نقطة خلال تعاملات الاثنين

أغلق مؤشر سوق مسقط (30)،اليوم "الاثنين"،عند مستوى 12ر3622 نقطة مرتفعًا ب 7ر9 نقاط وبنسبة 270ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي أغلق فيها على 38ر3612 نقطة.





وبلغت قمية التداول اليوم 978 ألفًا و788 ريالًا عُمانيًا مقارنة بـ 730 ألفًا و421 ريالًا عُمانيًا مرتفعة بنسبة 34% فيما ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق بنسبة 098ر0% لتصل إلى 31ر20 مليار ريال عُماني .





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كما أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.33%، عند مستوى 1767.19 نقطة.



