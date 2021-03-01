نهال عنبر تكشف اللحظات الأخيرة في حياة يوسف شعبان ..فيديو

وأضافت نهال عنبر، أن يوسف شعبان، تم وضعه على أجهزة تنفس أكثر تطورًا بعدما بدأت حالته في التدهور، ولكن في يوم الوفاة، أبلغهم الطبيب المعالج أن أجهزة الجسم استسلمت للمرض قبل أن يفارق الحياة.

وانتهت منذ قليل صلاة الجنازة على جثمان الفنان القدير يوسف شعبان، بمقابر الأسرة بـ 6 أكتوبر، بحضور الأهل والأصدقاء، وعدد من نجوم الوسط الفني.





ووارى الثرى جثمان يوسف شعبان، في ظل انهيار الأهل والمحبين له، لاسيما ابنته زينب، التي كانت أكثر تأثرًا خلال مراسم تشييع الجنازة، واللحظات الأخيرة في وداع والدها.





وظهرت ابنة يوسف شعبان، في الجنازة بملابس ونظارة سوداء، ولم تتمالك أعصابها، وانهارت بالبكاء الشديد، في لحظات مؤثرة ومواساة الحضور لها.





وكانت الفنانة نهال عنبر والفنان منير مكرم، أول الحاضرين إلى المستشفى للمشاركة في مراسم تشييع الجنازة، واستمر النجوم في التوافد على المستشفى.





ونعي رئيس دولة فلسطين محمود عباس "أبو مازن"، الفنان الراحل يوسف شعبان، إذ قدم «عباس» خالص تعازيه لعائلته.





ورحل الفنان يوسف شعبان عن عمر ناهز الـ 90 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.