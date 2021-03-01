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فن

شاهد... قبر الفنان الراحل يوسف شعبان بعد دفن الجثمان

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:07 م
حنازة يوسف شعبان
حنازة يوسف شعبان
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سعيد فراج - يارا عمرو- أشرف العمدة-يمنى عبد الظاهر
انتهت منذ قليل مراسم تشييع جنازة الفنان القدير يوسف شعبان، بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور الأهل والأصدقاء، وعدد من نجوم الوسط الفني. 

ووارى التراب جثمان يوسف شعبان، في ظل انهيار الأهل والمحبين له، لاسيما ابنته زينب، التي كانت أكثر تأثرًا خلال مراسم تشييع الجنازة، واللحظات الأخيرة في وداع والدها. 

وظهرت ابنة يوسف شعبان، في الجنازة بملابس ونظارة سوداء، ولم تتمالك أعصابها، وانهارت بالبكاء الشديد، في لحظات مؤثرة ومواساة الحضور لها. 

وكانت الفنانة نهال عنبر والفنان منير مكرم، أول الحاضرين إلى المستشفى للمشاركة في مراسم تشييع الجنازة، واستمر النجوم في التوافد على المستشفى. 

ونعي رئيس دولة فلسطين محمود عباس "أبو مازن"، الفنان الراحل يوسف شعبان، إذ قدم «عباس» خالص تعازيه لعائلته. 

ورحل الفنان يوسف شعبان عن عمر ناهز الـ 90 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.


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