تؤثر على الحالة النفسية والعصبية.. إحباط ترويج كميات من الأدوية المهربة جمركيا

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة تهريب وترويج العقاقير والأدوية التى تؤثر على الحالة النفسية والعصبية، وردت معلومات لإدارة مباحث رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام صاحب صيدلية - كائنة بدائرة قسم شرطة الزيتون بحيازة كميات كبيرة من العقاقير الطبية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والمهربة جمركيًا وغير المسدد عنها الرسوم الجمركية، ومحظور تداولها بالبلاد داخل مخزن ملحق بالصيدلية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وعقب تقنين الإجراءات وبالإشتراك مع لجنة من الجهات المعنية تم إستهداف المخزن المشار إليه وتم ضبط (عامل بالصيدلية) .





وعثر بداخل المخزن على كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية محلية ومستوردة مُهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد بالإضافة إلى كمية من الأقراص الدوائية المنتهية الصلاحية.





كما تمكنت الإدارة من ضبط (صيدلى حر بصيدلية - كائنة بمنطقة التجمع الخامس).





وعثر بداخل الصيدلية على كمية من الأقراص الدوائية مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد .





بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.