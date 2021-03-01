وكيل الشباب بالدقهلية يجتمع مع مديري الإدارات الفرعية





ورحب وكيل الوزارة فى بداية الاجتماع بمديرى الادارات الفرعية كما تحدث عن مدى جاهزية الادارات الفرعية.





وأكد وكيل الوزارة، على ضرورة الإلتزام بالمتابعة المستمرة من مديرى الإدارات لمراكز الشباب التابعة لإدارته وتحقيق الإنضباط من واقع سجل الحضور والإنصراف بكل مركز شباب وكذلك الإشراف على الصيانة داخل المركز وكذلك المحافظة دائما على نظافة المركز داخل صالات وغرف ومكتبة مراكز الشباب والالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية .





كما تطرق وكيل الوزارة الى موضوع تطبيق الجزاءات التى توقع على الموظفين داخل الادارة ومراكز الشباب ومتابعة ذلك من الشئون القانونية والتنسيق مع قسم الموارد البشرية بالادارة وتنفيذ الجزاء باستمارة المرتب وعند تظلم الموظف ويثبت احقيته تعاد له بمذكرة .





وتحدث وكيل الوزارة عن الملاعب المنجلة ومتابعة مدير الادارة شخصيا لها خلال الفترة المسائية وسرعة توريد المبالغ المتاخرة نسبة ال 25 % من مبلغ التحصيل للوزارة عن كل مراكز الشباب ومحاسبة المقصرين وكذلك سرعة حصر الاماكن التى يمكن طرحها بكل مركز شباب بكل ادارة بنظام حق الانتفاع p.o.t لكى تدر دخلا على مراكز الشباب يستغل فى تنفيذ الانشطة بها .





كما اكد وكيل الوزارة مرارا وتكرارا على ضرورة متابعة الصفحات الرسمية لمراكز الشباب وذلك من خلال مسئول الاعلام بكل ادارة للوقوف على أي اخطاء ممكن ان تحدث عند نشر اى خبر على هذه الصفحات والاختصار فى كتابه المنشور من خلال ديباجة المنشور .





وطالب وكيل الوزارة من مديرى الادارات الفرعية حصر الملاعب المنجلة التى تقع بنطاق اداراته الجاهزة للافتتاح خلال الايام المقبله واعطاء بياناتها لطارق دهب معاون وكيل الوزارة للشباب .



