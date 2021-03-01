طلاب إعلام حلوان يصدرون مجلة فيها حاجة حلوة ولإبراز نجاحات المبدعين الأفارقة

اصدر طلاب كلية الآداب قسم الإعلام شعبة الصحافة بجامعة حلوان، مجلة تحت عنوان "فيها حاجة حلوة " لالقاء الضوء على التجارب الناجحة بالقارة السمراء و اظهار مبدعيها .





و تعد المجلة مشروع تخرج الطلاب و يهدف الى نشر الصحافة الإيجابية، حيث تلقي الضوء على التجارب والنماذج الناجحة بالمجتمع المصري وبالقارة السمراء إفريقيا كمجتمع أكبر .





و اوضح الطلاب انهم هم من تولوا تحرير المجلة وإخراجها بشكل كامل، وتم تقسيمهم بين محررين للأقسام المختلفة والمدير الفني ورئيس تحرير المجلة كمحاكاة حقيقة لما يحدث في المجلات الكبرى .





ياتى المشروع تحت اشراف الدكتورة ولاء الشملول الاستاذ يشعبة الصحافة بكلية الاداب قسم الاعلام جامعة حلوان .







