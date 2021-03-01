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تعليم

طلاب إعلام حلوان يصدرون مجلة فيها حاجة حلوة ولإبراز نجاحات المبدعين الأفارقة

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:01 م
جامعة حلون
جامعة حلون
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كريم ناصر
اصدر طلاب كلية الآداب قسم الإعلام شعبة الصحافة بجامعة حلوان، مجلة تحت عنوان "فيها حاجة حلوة " لالقاء الضوء على التجارب الناجحة بالقارة السمراء و اظهار مبدعيها . 

و تعد المجلة مشروع تخرج الطلاب و يهدف الى نشر الصحافة الإيجابية، حيث تلقي الضوء على التجارب والنماذج الناجحة بالمجتمع المصري وبالقارة السمراء إفريقيا كمجتمع أكبر . 

و اوضح الطلاب انهم هم من تولوا تحرير المجلة وإخراجها بشكل كامل، وتم تقسيمهم بين محررين للأقسام المختلفة والمدير الفني ورئيس تحرير المجلة كمحاكاة حقيقة لما يحدث في المجلات الكبرى . 

ياتى المشروع تحت اشراف الدكتورة ولاء الشملول الاستاذ يشعبة الصحافة بكلية الاداب قسم الاعلام جامعة حلوان   . 


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