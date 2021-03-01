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النائب عمرو درويش: الرئيس ينتصر للإرادة الشعبية

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:16 م
السيسي
السيسي
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عادل نصار
أشاد النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتأجيل العمل بقانون الشهر العقاري وبعض التعديلات عليه.

وقال "درويش"، في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الاثنين، أن الرئيس ينتصر للإرادة الشعبية وهذه ليست المرة الأولى.

وأضاف النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن رد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مروجي الشائعات وأعداء الوطن بعد أن استجاب بقوة وسرعة لمناشدات المواطنين.

وقدم الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره الأخير، مطالبا الحكومة ومجلس النواب بالعمل سريعا على توجيهات الرئيس.

فيما أعلن الإعلامي أحمد موسى، وصول هاشتاج "شكرا ياريس"، إلى رقم واحد على "تويتر"، ومواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا المواطنين بالتفاعل على الهاشتاج.

وأشاد الإعلامي أحمد موسى، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري لمدة عامين مع عمل بعض التسهيلات والتعديلات وتقليل النسبة.

وأضاف أحمد موسى، "كنت محتاج كام طبلة وأطبل عليهم وشكرا يا ريس والرئيس النهاردة أخد القرار".

وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي، "الرئيس ريحنا كلنا وهذا هو الانحياز للشعب والناس اللي كانوا محتاجين قرار الرئيس بالتأجيل عامين ومش شهر أو اتنين".
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