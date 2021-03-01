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محافظات

استجابة لـ صدى البلد.. إصلاح كوبري فوه بمركز المحمودية في البحيرة

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:03 م
إصلاح كوبري فوه
إصلاح كوبري فوه
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أسماء الجنبيهى
في استجابة سريعة لما نشره موقع "صدى البلد" بعنوان: "رعب في البحيرة بعد انفصال كوبري فوه.. والأهالي يستغيثون بالمحافظ"، قام مجلس مدينة المحمودية، اليوم الإثنين، بإصلاح الفواصل المتواجدة في كوبري فوه.

جاء ذلك بعد رصد المكتب الإعلامي بمحافظة البحيرة، لاستغاثة الأهالي على موقع "صدى البلد"، والتواصل مع رئيس مجلس المدينة لإصلاح الفواصل في كوبري فوه، والتي تُعرّض حياة المواطنين للخطر أثناء المرور عليه.

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وكان قد نشر موقع "صدى البلد" استغاثة أهالي مركز ومدينة المحمودية بسبب تهالك وانفصال أجزاء من كوبري فوه، بالإضافة إلى عدم وجود إنارة ليلًا، ما يُعرّض حياتهم إلى الخطر، حيث أعرب الأهالي عن غضبهم الشديد قائلين: "أرواحنا في خطر بسبب كوبري فوه والذي يُعد أهم الكباري في مركز ومدينة المحمودية، حيث لا يوجد صيانة لأعمدة الإنارة ومعظمها لا تعمل في الليل، بالإضافة إلى انفصال جزء من الكوبري عن بعضه، ما يُعرضهم وأطفالهم إلى السقوط أثناء المرور عليه ليلًا".

أكد الأهالي، أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوي من خلال الصفحات الرسمية للوحدات المحلية ومديرية الطرق والكباري عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولكن دون جدوى، مناشدين محافظ البحيرة والجهات المعنية، بالتدخل الفوري والسريع لصيانة أعمدة الإنارة وإصلاح الكوبري قبل زيادة الجزء المنفصل أو حدوث كارثة تُوْدي بحياة مواطنين بمركز ومدينة المحمودية.
استجابة لـ صدى البلد.. إصلاح كوبري فوه بمركز المحمودية في البحيرة
استجابة لـ صدى البلد.. إصلاح كوبري فوه بمركز المحمودية في البحيرة
استجابة لـ صدى البلد.. إصلاح كوبري فوه بمركز المحمودية في البحيرة
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