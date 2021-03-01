مستشار البنك الدولي السابق: مصر استعادت دورها في القارة الأفريقية ..فيديو

قال الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي، مستشار البنك الدولي السابق، إن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يؤكد أن مصر لن ترجع للخلف مرة أخرى.





وأضاف "صالح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن توجه القيادة السياسية والدولة المصرية خلال الفترة الماضية يؤكد أن مصر تستعيد دورها المحوري سواء على المستوي الأفريقي أو المستوي الدولي، معقبا "نستعيد دورنا بقوة على الساحة الدولية وليست الأفريقية فقط".





وأوضح أن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يعتبر سلسلة لعودة مصر لجذورها الطبيعية مرة أخري، ونقطة جديدة في كتاب التاريخ الذي يؤكد أن مصر عادت بقوة لدورها المستنير في القارة الأفريقية.





وأشار أستاذ الاقتصاد السياسي، ومستشار البنك الدولي السابق، إلى أن الهدف من إقامة منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة هو تحقيق استقرار حالة السلم والأمن في القارة الأفريقية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



