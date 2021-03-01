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جمال ياقوت: حماية أملاك الدولة وراء المطالبة بالتسجيل في الشهر العقاري

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:39 م
جمال ياقوت
جمال ياقوت
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حمزة شعيب
علق الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، قائلًا "الدولة اعتادت تدخل الرئيس في كل كبيرة وصغيرة لحل المشكلات".

وأضاف "ياقوت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج "90 دقيقة​" المذاع عبر قناة "المحور"، "حماية أملاك الدولة وراء المطالبة بالتسجيل في الشهر العقاري"، مردفا "تداخل القوانين منع كثيرًا من المواطنين من تسجيل العقارات".

وقال "الشراء من شخص اعتباري لا يخضع لضريبة التصرفات العقارية، ومنها شراء وحدة سكنية من شركة أو بنك أو قطاع أعمال عام أو شركات أشخاص، ولكن الشراء من شخص طبيعي يمتلك وحدة لذاته يخضع لضريبة التصرفات العقارية".

ولفت إلى أنه من يحقق الإيراد هو البائع والمتصرف هو من يتحمل الضريبة العقارية، لكن المشتري لا يتحمل دفع قيمة التصرفات العقارية.

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