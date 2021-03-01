حقيقة ارتباطهما.. أول تعليق من إنجي كيوان بعد ظهورها مع عمرو دياب ..فيديو

ردت الموديل والإعلامية إنجى كيوان على الشائعات التى ترددت فى الفترة الأخيرة بشأن ارتباطها بالهضبة عمرو دياب خاصة بعد ظهورها معه في عدد من الصور، إضافةً إلى الإعلان الخاص بالفنان عمرو دياب.





وقالت إنجى كيوان، في لقاء متلفز ببرنامج "et بالعربى"، "ليس هناك أى نوع من الارتباط، وكل ما تردد أمر عارٍ تمامًا من الصحة".





وأضافت إنجى كيوان "أعمل فى مجال الإعلام مذيعةً، لكن ما لا يعلمه البعض أن كانت هناك بعض المشروعات التى لم أعلنها، ولعل أبرزها الإعلان الخاص بالفنان عمرو دياب".





وكانت أثارت الموديل إنجى كيوان، التي ظهرت في إعلان عطر الهضبة عمرو دياب حالة من الجدل الواسع ولفتت الأنظار بأناقتها ورشاقتها في الإعلان الذي تصدر تريندات "جوجل" و"تويتر" ونرصد بعض المعلومات عنها :





- إعلامية مصرية ولدت في الإسكندرية ومقيمة في دبي حاليا.





– تخرجت في الجامعة الأمريكية بدبي.





– كانت تهوى التمثيل من صغرها واشتهرت بين أفراد أسرتها بلقب «أمينة رزق»، كما ظلت تقلد الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري.





– متزوجة من لبنانى تعرفت عليه في أبو ظبي، ولديها ولدان.





– شاركت في تقديم برنامج «قعدة رجالة» مع خالد سليم ونيكولا معوض وقيس نجيب.





– شاركت في تقديم حفل بطولة العالم للإسكواش للسيدات في مدينة الجونة.





– تألقت الإعلامية إنجي كيوان، أثناء مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائى خلال دورته الرابعة، لكنها ظهرت بإطلالة جريئة إذ ارتدت فستانا عاري الظهر، كما تعرضت للانتقادات في وقت سابق، بعدما ارتدت بدلة ذهبية لامعة، تكونت من جاكيت دون توب أو غيره وبنطلون لامع.





– يتابعها عبر حسابها على «إنستجرام» أكثر من 273 ألف متابع.



