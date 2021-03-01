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أستاذ اقتصاد: منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة متفرد في فكرته

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:38 م
الدكتور سالي فريد
الدكتور سالي فريد
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محمد القاضي
قالت الدكتور سالي فريد، أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الإفريقية، إن حرص الرئيس السيسي على إقامة منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يؤكد أن مصر لن ترجع للخلف.

وأضافت "فريد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة متفرد في فكرته خاصة بالربط بين السلام والأمن بالتنمية المستدامة.

وأشارت أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الإفريقية، إلى أن رسائل الرئيس السيسي  في المنتدى كانت مهمة وواضحة خاصة فيها يتعلق بتحقيق السلم والأمن في القارة الأفريقية.

وأوضحت أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الإفريقية، أن الهدف من إقامة منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة هو تحقيق استقرار حالة السلم والأمن في القارة الأفريقية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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