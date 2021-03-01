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سلالة برازيلية جديدة لفيروس كورونا تضرب بريطانيا

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:38 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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عادل نصار
أكدت الحكومة البريطانية اكتشاف 6 إصابات في المملكة المتحدة بسلالة فيروس كورونا البرازيلية التي تم تحديدها لأول مرة في منطقة ماناوس الأمازون بالبرازيل. 

وتناولت قناة "الغد"، تقريرا مفصلا حول السلالة الجديدة، مؤكدة أن هناك حالتين من الحالات الثلاث التي تم اكتشافها في مقاطعة جلوسيسترشاير جنوبي غرب إنجلترا، لأسرة قدمت من البرازيل، في حين أن الحالة الثالثة لا علاقة لها بأي من الحالتين، وأن المزيد من التحقيقات جارية.

وأشارت إلى أنه تم تحديد 3 حالات من المتحور البرازيلي في أسكتلندا،  و3 حالات أخرى في إنجلترا، لكن تلك الإصابات غير مرتبطة بالحالات في إنجلترا.

وأوضح التقرير، إلى أن السلالة البرازيلية الجديدة، "b 1 - b 2"، والإشارة إلى أنه حتى لم يتم التعرف على الشخص الذي أتي بالسلالة الجديدة، وصنفت بأنها الحالة "صفر"، منذ قدومها لإنجلترا 12 و13 فبراير الماضي، وفي انتظار التفاصيل الكاملة حول الشخص هذا.

كما أكد التقرير، أن رئيس الوزراء البريطاني، تعرض لهجوم حاد من المعارضة، نظرا لمعرفة الحكومة، بهذه السلالة ولم تتخذ أي تدابير لمواجهتها.


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