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توك شو

أمريكا في أسوأ حالاتها.. أحمد موسى يفتح النار على إدارة جو بايدن

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:26 م
احمد موسى
احمد موسى
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عادل نصار
شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على الرئيس الأمريكي الجديد جو بادين، مؤكدا أنه لا يستطيع ضرب إيران على الإطلاق.

وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديم برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" مساء اليوم، الإثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية في أسوأ حالاتها في عهد جو بايدن، لافتا إلى أن إيران تفرض شروطا على بايدن قبل الجلوس للتباحث بشأن النووي.

وأكد مقدم برنامج "على مسئوليتي"، أن أمريكا لا تستطيع ضرب إيران لأنها تمتلك صواريخ قوية.

وفي السياق نفسه، أشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن مصر أصبح لديها تنوع في مصادر السلاح، مؤكدا أن قوة مصر في جيشها وقوة شعبها.

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