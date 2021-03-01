أبو العينين وكيل النواب: الروبيكي للجلود مدينة صناعية واعدة

عرض الإعلامي أحمد موسى كلمة وكيل مجلس النواب محمد أبو العينين، بالمجلس، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين.









قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب " إن مدينة الروبيكي للجلود نموذج جديد للصناعات المتخصصة في مصر". مشيرا إلى أنها مدينة واعدة ويجب الترويج لها على مستوى العالم.









جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 26 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود" الموقعة في القاهرة بتاريخ 2/11/2020.









وأشار أبو العينين إلى أننا في حاجة إلى التوسع في المدن المتخصصة في كل الصناعات، مثل الغزل والنسيج، والرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن مدينة متخصصة في صناعة الذهب.









وأشار وكيل البرلمان، إلى أن التخصص الإنتاجي يساهم في خفض تكاليف الإنتاج، فضلا عن تشجيع المشروعات الصغيرة، مشددا على أهمية التوسع في هذا النوع من المدن المتخصصة.









وحول المنحة الإيطالية المقدمة في هذا الشأن، قال أبو العينين: التحدي أمامنا الآن هو كيفية تعظيم الاستفادة منها، لاسيما وأن إيطاليا دولة رائدة في تصنيع الجلود، حيث يصل تصديرها الى 8 مليارات دولار سنويا.









وتابع وكيل مجلس النواب: علينا العمل على وجود قيمة مضافة لمنتجات مدينة الروبيكي للجلود، والتحدي الحقيقي مواكبة "الموضة" في المنتجات للبيع بقيمة عالية وعمل "براند" للمنتجات المصرية.









وأشار النائب محمد أبو العينين، إلى أن مصر في حاجة إلى مدارس تدريبية ليس فقط على الصناعة ولكن على الشكل الحضاري بما يتماشى مع التطوير التكنولوجي في كافة الصناعات.



