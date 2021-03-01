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تعليم

رئيس اتحاد طلاب حلوان: نعمل على مبادرة ضد التدخين

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:49 م
على السيد رئيس اتحاد
على السيد رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان
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إسلام خالد
قال علي السيد رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، إن الاتحاد أقام العديد من الندوات التوعوية والوقائية لتعريف الطلاب بالإجراءات الاحترازية التى يجب على الطلاب اتباعها أثناء امتحانات منتصف العام الدراسي، وأن الاتحاد قام بإطلاق مبادرة صحتك تهمنا والتى انطلقت قبل الامتحانات بأسبوع ويقوم الاتحاد من خلال بمتابعة الإجراءات الاحترازية وعمليات التعقيم للجان الامتحانات والمدن الجامعية قبل عودة الطلاب، فضلًا عن إعداد اتحاد طلاب جامعة حلوان فيديو عن مبادرة "صحتك تهمنا" قبل فترة الامتحانات؛ لطمأنة الطلاب، ومتابعة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية. 

وصرح علي السيد رئيس إتحاد الطلاب فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الاتحاد سوف يطلق فى الفترة المقبلة مبادرة ضد التدخين والحث على ممارسة الرياضة وهذا ليصبح الحرم الجامعي حرمًا صحيًا آمنا خاليا من التدخين.

وأضاف رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، أن آخر دورة قام بها الاتحاد كانت دورة عن لقاحات فيروس كورونا والتعريف  بكل لقاح على حدة بعد كثرة اللقاحات التى أصبحت متواجدة، وأيضا تم الإشارة إلى الأعراض الجديدة التى بدأ ملاحظتها لفيروس كورونا وكانت هذه الدورات تأتى بالتعاون مع اتحاد طلاب كليتي الطب والتمريض بالجامعة.

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وفى سياق متصل وجهت جامعة حلوان مجموعة من الإرشادات والتدابير الوقائية التى يجب على الطلاب اتباعها أثناء أدائهم امتحانات منتصف العام الدراسي حفاظا على سلامتهم من خطر انتشار وباء كورونا. 

حيث صرح الدكتور ماجد نجم رئيس عن فتح بوابات الجامعة للطلاب قبل موعد الامتحان بساعتين لتقليل الزحام بوسائل المواصلات وأمام البوابات وداخل الجامعة حرصا على اتباع الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من خطر كورونا. 
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