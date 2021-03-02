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تفاصيل علاج طفل مصري بـ34 مليون جنيه .. الأغلي في العالم

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:27 ص
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
علق الدكتور هاني عارف، رئيس قسم المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس، على تلقي أول طفل مصري الدواء الأعلى سعرًا في العالم والذي يقدر بـ34 مليون جنيه.

وقال عارف إن الدواء الذي يقدر بـ34 ملايين جنيه  هو دواء جيني:" غالبًا في المستقبل القريب سيتم دخول هذه العلاجات بطرق مختلفة".

أضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصري، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن هذا الدواء عبارة عن جين نووي يعمل مكان جين معطوب، لافتًا إلى أن هناك نوع من الأمراض تأتي للأطفال الصغار وعلاجاتها مكلفة جدًا تعمل على تصليح الجين المعطوب"، لافتًا إلى أن الأطفال الذين تناولوا هذا الدواء لم يصابوا بأي تدهور بحسب الدراسات.
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