تفاصيل علاج طفل مصري بـ34 مليون جنيه .. الأغلي في العالم

علق الدكتور هاني عارف، رئيس قسم المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس، على تلقي أول طفل مصري الدواء الأعلى سعرًا في العالم والذي يقدر بـ34 مليون جنيه.





وقال عارف إن الدواء الذي يقدر بـ34 ملايين جنيه هو دواء جيني:" غالبًا في المستقبل القريب سيتم دخول هذه العلاجات بطرق مختلفة".



