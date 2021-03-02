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ثقافة

انطلاق مبادرة مدرك للتوعية ضد مخاطر انتشار المواد الإباحية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:06 ص
صدى البلد
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انطلقت مؤخرا مبادرة "مدرك" للتوعية ضد مخاطر الإباحية ، وتهدف المبادرة إلى دق ناقوس الخطر أمام الأسرة المصرية من الأخطار التي تؤدى إلى هدم الأجيال القادمة .

وقالت غادة عيد مؤسس المبادرة إن "مدرك" هي أول مبادرة مصرية للتوعية ضد مخاطر انتشار المواد الإباحية لكل الفئات العمرية، بداية من مرحلة الطفولة المبكرة مرورا بمرحلة الطفولة المتأخرة والمراهقة وحتى مرحلة الشباب .

وأضافت غادة عيد : أن فكرة المبادرة جاءت في ظل انتشار المواد الإباحية في كتير من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع المتعددة بهدف التأثير علي الأطفال والشباب التي أفرزت الكثير من الممارسات غير السوية ، والمنحرفة أدت إلى انتشار الجريمة في المجتمع.

وتأمل غادة عيد ، أن تبادر عدد من الجهات الرسمية في الدولة ومؤسسات المجتمع المدني ورعاة في تبني مبادرة "مدرك" لمزيد من التفعيل وتحقيق الغرض من إطلاقها.
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