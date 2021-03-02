إذا كنتي تحاولين تقديم أكلات مختلفة علي سفرتك يمكنك ان تتعرفي علي طريقة عمل شوربة القرع بالكريمة

المقادير:

كيلو من القرع العسلي المقطع إلى مكعبات.

بصلة مقطعة إلى مكعبات.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشور.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

4 كوب من مرقة الدجاج.

ملح وفلفل أسود.

كوب من كريمة الطبخ.

رشة من جوزة الطيب.





طريقة التحضير:

نضع قدر على النار ويوضع به الزبدة حتى تذوب تماما، ويضاف البصل ويقلب لمدة 5 دقائق حتى يتحول لونه إلى الأصفر.

نضع الزنجبيل المبشور مع التقليب ويضاف القرع ومرقة الدجاج، ويتم تركها على النار الهادئة حتى تمام النضج.

تترك المكونات حتى تبرد ويتم خلطها باستخدام الخلاط الكهربائي.

نعيد الخليط إلى القدر ويرفع على النار مرة أخرى ويتبل بالملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب.

تترك على النار حتى الغليان ونضيف الكريمة مع التقليب.