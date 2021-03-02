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أخبار العالم

الرئيس وفرقة من الجيش.. إسرائيل تكسر البروتوكول الرسمي في استقبال أول سفير إماراتي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:15 ص
الرئيس الإسرائيلي
الرئيس الإسرائيلي برفقة سفير الإمارات آل خاجة
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سمر صالح
كسرت إسرائيل البروتوكول الرئاسي في استقبال محمد محمود آل خاجة أول سفير لدولة الإمارات العربية المتحدة أمس الإثنين حيث التقي السفير الجديد بالرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بحضور فرقة خاصة من الجيش الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن ما حدث يعكس الأهمية التي توليها الدولة العبرية لعلاقاتها مع أبوظبي.

وسمح للسفير محمد محمود آل خاجة، بلقاء الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في منزله ثم الإدلاء بتصريحات معه، وذلك لا يحدث الا عند لقاء الرؤساء فقط .

وقالت الصحيفة الإسرائيلية أن تل ابيب تولي أهمية خاصة لعلاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات وهو ما ظهر بشكل واضح في الطريقة التي استقبلت بها السفير ال خاجة.

وأفادت الصحيفة أن الخاجة لم ينتظرفي طابور السفراء لتقديم أوراق اعتماده إلى ريفلين، بل أقيم له حفل رسمي في القاعة الرئيسة لمنزل الرئيس.

وأوضحت "جيروزاليم بوست" أن "البروتوكول ينص على أن الرئيس والسفراء الجدد لا يدلون بتصريحات للصحافة، وهو شرف مخصص لرؤساء الدول الأجنبية الذين يقومون بزيارات رسمية إلى إسرائيل، مضيفة: "لكن في هذه الحالة، أدلى كل من ريفلين وال خاجة بتصريحات للصحافة وهو خروج كامل عن التقليد".

وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، تم إحضار فرقة خاصة من الجيش الإسرائيلي لعزف النشيد الوطني لدولة الإمارات وبعدها دخل السفير المجمع الرئاسي.

ولفتت الصحيفة إلى أن آل خاجة سيمكث في إسرائيل لمدة أربعة أيام، لاستكشاف موقع للسفارة الإماراتية، وأنه من المتوقع أن يعود لإسرائيل مرة أخرى نهاية الشهر لتولي مهام منصبه الجديد.
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