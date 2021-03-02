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برلمان

علاء عابد يطالب بفض الاشتباك بين الوزارات حول قانون النقل النهري

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:22 م
النائب علاء عابد
النائب علاء عابد
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات،أنه يجب أن يكون هناك دعما لوزارة الري في هذا الوقت، ونؤكد أننا خلف القيادة السياسية للدوله المصرية، ووزارة الري.

وأعلن رئيس لجنة النقل والمواصلات، موافقته المبدئية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، في ضوء تقرير لجنة الزراعة والري،لافتا إلى أن هذا القانون يعتبر أمن قومي استراتيجي ولابد من أخذه في موضع الاعتبار.

وطالب رئيس لجنة النقل والمواصلات في كلمته خلال الجلسة العامة اليوم لمناقشة قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، بفض الاشتباك بين وزارة الري ، ووزارة التنمية المحلية،ووزارة النقل والمواصلات حول قانون النقل النهري.

وطالب عابد ، بضرورة وجود حملات توعية باهمية المياة مؤكد أنه لاتوجد اعلانات توعية ولدينا ٥٥ مليار ونص متر مكعب من مياه النيل يجب ان نحافظ عليها ونستفيد منها اقصي استفادة ، كما طالب بوضع اسس واضحة وصريحة لتقنين وضع اليد على الأراضي.

يأتي خلال أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، والمخصصة لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة في مقدمتها مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، في ضوء تقرير لجنة الزراعة والري، يأتي ذلك فضلا عن نظر 18 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب.
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