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ديني

كلما أركع أو أسجد في الصلاة أشك أنني أديتهما فماذا أفعل؟.. الإفتاء توضح التصرف الشرعي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:40 م
الشيخ محمود شلبي
الشيخ محمود شلبي
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عبد الرحمن محمد
تلقت دار الإفتاء سؤال عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه : " كلما أركع أو أسجد في الصلاة يأتني هاجس بأني لم أركع أو لم أسجد ..فماذا أفعل؟. 

رد الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحة الدار الرسمية قائلا: لا تلتفت الى هذه الشكوك ، ماعليك إلا أن تمضي في صلاتك واستعذ بالله من الشيطان الرجيم ، وانصحك ان تصلي بطمأنينة واعطي كل ركن حقة في الصلاة فإذا ركعت لا ترفع الا بعد ان تطمئن راكعا ، ولا تقم من السجود إلا بعد ان تطمئن ساجدا ، وتدبر الذكر في الصلاة وقراءة القرآن أثناء الصلاة. 

هل صلاة النوافل تغني عن الفوائت

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن من كان عليه صلوات فائتة يجب عليه أن يقضيها؛ لأنها تعد دينًا فى رقبته عليه أن يقضيها.

وأضاف "عاشور"، فى إجابته عن سؤال "لم أكن أصلى فى صغري ولكن عندما كبرت انتظمت فى الصلاة وأصلي الصلاة الحاضرة و النافلة قضاءً عن ما فاتنى من صلوات فهل ذلك يجوز؟"، أن صلاة النافلة لا تجزئ عن الصلوات المفروضة الفائتة، ولذلك فيجب على من فاتته صلوات كثيرة أن يؤديها مع كل صلاة جديدة صلاة فائتة.

وأشار إلى أنه لا تصح النافلة بنية القضاء فى هذا الأمر إنما لو فات الإنسان صلوات فائتة فيجب عليه أن يستغفر الله عز وجل كثيرًا لأنه ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها حيث يقول المولى عز وجل (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) وعليه أن يقضيها فالنافلة لا تغني عن قضاء الصلوات الفائتة.
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